Držiteľ štyroch Českých levov Oldřich Kaiser má 70 rokov

Na snímke herec Oldřich Kaiser (prezident Beneš) počas nakrúcania exteriérovej scény filmu Masaryk na Primaciálnom námestí v Bratislave 22. septembra 2015. Foto: TASR - Jakub Kotian

Liberec/Bratislava 16. mája (TASR) – Ťažký týždeň referenta Kubrta, skúška z dejepisu a z priebehu Nežnej revolúcie, poučovanie pubertálneho chlapca – to sú scénky, ktoré vďaka dvojici Oldřich Kaiser a Jiří Lábus doslova zľudoveli. Známymi sa stali najmä vďaka televíznemu programu Možná přijde i kouzelník.Zároveň sa však obaja herci zaskveli aj v dramatických úlohách. Oldřich Kaiser napríklad vo filme Po strništi bos, Červený kapitán, Obsluhoval jsem anglického krále, či Tmavomodrý svět. To isté sa dá povedať aj o Lábusovi. Spoločne si herci zahrali v normalizačnom seriáli Třicet připadů majora Zemana a celkom nedávno, v roku 2022 aj v snímke Vánoční příběh. V marci tohto roku si Kaiser prevzal už štvrtého Českého leva, tento raz za hlavnú rolu v snímke Zahradníkův rok.Počet filmov a seriálov, v ktorých Kaiser účinkoval, sa blíži k číslu 250. Známy je nielen vďaka výnimočnému hereckému nadaniu, ale aj pre svoj bohémsky spôsob života. Herec, ktorého prvou manželkou bola herecká kolegyňa Naďa Konvalinková, vystupoval v posledných rokoch ako hudobník a spevák s aktuálnou životnou partnerkou, muzikantkou Dášou Vokatou. O detstve prežitom počas komunistickej éry povedal v jednom z rozhovorov: „.“V piatok 16. mája bude mať jeden z najpopulárnejších českých hercov okrúhlych 70 rokov.Oldřich Kaiser sa narodil 16. mája 1955 v Liberci. Vyštudoval konzervatórium v Brne a Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Pôsobil v pražskom Divadle na Vinohradech, v Studiu Ypsilon a v rokoch 1993 až 1999 bol členom činohry Národného divadla. Dodnes hosťuje vo viacerých českých divadlách.Jedným z prvých filmov, v ktorých si zahral ešte ako študent, bola snímka Láska režiséra Karla Kachyňu z roku 1973. O päť rokov ho opäť Kachyňa obsadil do filmu Setkání v červenci.V roku 1979 sa Kaiser i jeho neskorší herecký partner Jiří Lábus objavili v normalizačnom seriáli Třicet připadů majora Zemana, pravda, každý na opačnej strane zákona. Lábus stvárnil člena undergroundovej kapely Mimikry, zatiaľ čo Kaiser ako nápadník Zemanovej dcéry prispieval k odhaleniu zločincov.Ďalšie seriálové skúsenosti ponúkla Kaiserovi Nemocnica na okraji mesta (1981), kde si mladý herec zahral začínajúceho ortopéda, a o rok neskôr tiež rodinná sága Dynastie Nováků. V tom čase sa však Kaiser začínal profilovať ako komik s nevšedným darom rozosmievať publikum v divadle i na televíznych obrazovkách. S Lábusom si vyskúšali moderovanie televízneho Silvestra v roku 1981 - a už od roku 1982 sa stali spolu so spevákom Jiřím Kornom základnou zostavou televíznej relácie Možná přijde i kouzelník.Práve na jej pôde vznikali mnohé legendárne scénky, ktoré bavili celé generácie a hlášky z nich sa stali všeobecne známymi – ako napríklad veta ráčkujúceho psychológa: „To je napuosto noumální“, či figúrky Šotka, Čulibrka a Vozemboucha, ktorými Kaiser ako referent Staník rozveseľuje kolegu Kubrta (Lábus). Kaiser bravúrne zahral pubertálnu žiačku odpovedajúcu z dejepisu i tanečníka skupiny Boney M. Dvojica sa stala natoľko populárnou, že keď si herci počas nakrúcania komédie Velká filmová loupež (r. Oldřich Lipský, 1986) vyšli v kostýmoch na ulicu, vyvolali podľa svedkov takmer davovú hystériu.V roku 1994 súkromná televízia Nova dala priestor improvizačnej genialite oboch hercov v relácii Ruská ruleta. Tu mala dvojica za úlohu predviesť scénky na témy náhodne vybraté divákmi. Po roku 2000 zasa rozohrávali Kaiser s Lábusom svoje skeče v pseudospravodajskej relácii Českej televízie Zeměkoule.V roku 2001 Jan Svěrák odhalil nové dimenzie Kaiserovho herectva, keď ho obsadil do snímky Tmavomodrý svět - príbehu o letcoch RAF vo Veľkej Británii počas 2. svetovej vojny. Po paródii Mazaný Filip (r. Václav Marhoul, 2003), dostal Kaiser hlavnú rolu v dlho očakávanom filme Jiřího Menzla Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Zahral si v rozprávke Kuky se vrací (r. Jan Svěrák, 2010) aj v dráme Červený kapitán (r. Michal Kollár, 2016).Film Masaryk (r. Július Ševčík, 2016) mu priniesol úspech v podobe Českého leva za najlepšiu vedľajšiu úlohu. Rovnaké ocenenie dostal Kaiser aj za film Jana Svěráka Po strništi bos (2017) a za snímku Muž so zajačími ušami, ktorú v roku 2020 nakrútil slovenský režisér Martin Šulík.Cenu za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzal za film Zahradníkův rok (2024) režiséra Jiřího Havelku. Postava, ktorú stvárnil, počas filmu nehovorí.komentoval svoj úspech herec Oldřich Kaiser.