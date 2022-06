Szabó: Dabovať Liama Neesona je pre mňa skôr zážitok ako práca

Bratislava/Ballymena 7. júna (TASR) – Ako továrnik Oskar Schindler vo svetoznámom filme Schindlerov zoznam zachránil viac ako 1000 Židov. V úlohe Bryana Millsa v úspešnej akčnej trilógii 96 hodín postupne zachraňuje svoju dcéru, manželku a nakoniec aj seba. Filmový a divadelný herec Liam Neeson sa v utorok 7. júna dožíva životného jubilea 70 rokov.



"Charizmatický pán herec, ktorý ani v akčných filmoch nie je prvoplánový, vždy je to o niečom viac," povedal pre TASR na margo Neesona slovenský herec a dabér Dušan Szabó, ktorý mu prepožičal hlas vo viac ako 20 filmoch.



Liam Neeson sa narodil 7. júna 1952 v meste Ballymena v Severnom Írsku. Pochádzal z katolíckej rodiny, jeho matka bola kuchárka a otec pracoval ako školník. Do puberty sa venoval boxu a po skončení strednej školy hľadal cestu v počítačových vedách a fyzike. Pracoval aj ako vodič vysokozdvižného vozíka, šofér kamiónu, asistent architekta a amatérsky boxer.



Pôvodne túžil po kariére učiteľa, ale v roku 1976 začal účinkovať v belfastskom divadle Lyric Theatre, kde debutoval v hre The Risen People. Čoskoro sa prejavil ako jedna z najvýraznejších hereckých osobností divadla.



Po dvoch rokoch sa presťahoval do Dublinu, kde sa uchytil na scéne divadla Abbey Theatre. Počas jedného z predstavení si ho všimol režisér John Boorman, ktorý mu ponúkol rolu Sira Gawaina vo filme Excalibur (1981). Úspech snímky otvoril pre Neesona dvere do sveta britského filmu a v priebehu 80. rokov minulého storočia účinkoval v mnohých filmoch.



Prvým americkým filmovým hitom, v ktorom si Neeson zahral hlavnú postavu, bola snímka Darkman (1990). Začiatkom 90. rokov bol oceňovaný najmä za svoj výkon vo filme Woodyho Allena Manželia a manželky (1992). Napriek tomu sa vrátil aj k divadlu a na Broadwayi sa predviedol v hre Anna Christie (1993), v ktorej účinkoval spoločne s Natashou Richardsonovou. Tá sa neskôr stala jeho manželkou.



Hra zožala enormný úspech a prišli si ju pozrieť mnohé celebrity, vrátane režiséra Stevena Spielberga. Práve on sa stal kľúčovou figúrkou na šachovnici Neesonovej kariéry, keď mu ponúkol rolu vo filme Schindlerov zoznam (1993).



"Dabovať Neesona je pre mňa skôr zážitok ako práca. Neuveriteľne uveriteľný a je to jedno, či sú to akčné filmy typu 96 hodín alebo vážne témy ako napríklad Schindlerov zoznam. Ten som síce nedaboval, ale videl som tento film. Je to subjektívny herec, ale hlavne je to pán herec, takže je to radosť robiť jeho postavu v dabingu," uviedol Dušan Szabó.



Neeson a Richardsonová si v roku 1994 zahrali po boku Jodie Fosterovej vo filme Nell a v júli toho istého roku sa zosobášili. Následne Neeson stvárnil hlavné postavy v snímkach Rob Roy (1995) a Michael Collins (1996). Filmy zaradili Nessona medzi popredných predstaviteľov Hollywoodu a v roku 1999 účinkoval aj v dlho očakávanej Hviezdnej vojne I: Skrytá hrozba.



V roku 2004 získal nomináciu na Zlatý glóbus za film Bavme sa o sexe (2004). O rok neskôr zahral tajomného Ducarda vo filme Christophera Nolana Batman začína (2005) a prepožičal hlas Aslanovi v Narnii: Lev, šatník a čarodejnica (2005).



Neesonova kariéra sa po druhý raz dostala do popredia, keď stvárnil bývalého agenta CIA na dôchodku, ktorý zachraňuje svoju dcéru pred predajom na prostitúciu vo filme 96 hodín (2008). Úspech však zatienila veľká súkromná tragédia, keď jeho manželka utrpela zranenie hlavy pri lyžovaní, v dôsledku ktorého zomrela.



K filmovaniu sa Neeson vrátil v roku 2010, keď prijal úlohy vo veľkorozpočtových snímkach Súboj Titanov a A-Team: Posledná misia. Neodmietol ani ďalšie akčné filmy ako Neznámy (2011), Medzi vlkmi (2011), Bojová loď (2012), 96 hodín: Odplata (2012), Hnev titanov (2012), či 96 hodin: Zúčtovanie (2014).



Z manželstva s Richardsonovou má dvoch synov - Micheála Richarda Antonia Neesona, ktorý sa po smrti matky premenoval na Richardsona a Daniela Jacka Neesona. Spoločne so synom Micheálom si zahral vo filmoch Mrazivá pomsta (2019) a Spomienky na Taliansko (2020).



Hlavná úloha v oscarovom filme Schindlerov zoznam priniesla Neesonovi nominácie na Oscara, cenu BAFTA či nomináciu na Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon. V roku 2000 Neesona kráľovná Alžbeta II. vyznamenala Radom Britského impéria.