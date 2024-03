Film Duna: Časť druhá valcuje kiná, záujem divákov prekonal očakávania

Bratislava 4. marca (TASR) - Pokračovanie vesmírnej ságy z roku 2021 Duna: Časť druhá patrilo medzi najočakávanejšie filmy roka. Do kín prichádzalo sprevádzané vynikajúcimi ohlasmi premiérových divákov. "Predsa sa však filmu režiséra Denisa Villeneuvea podarilo očakávania prekonať a na Slovensku, v domácich Spojených štátoch amerických, ale aj globálne dokonca prekonal odhady," hovorí Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá snímku uviedla 29. februára do slovenských kín.



Spresňuje, že v slovenských kinách si sci-fi novinku pozrelo počas premiérového kinovíkendu 50.476 divákov, spoločne s predpremiérami ich má na svojom konte 54.578. "Jej otvárací víkend sa tak stal najúspešnejším v tomto roku, keď suverénne prekonala aj také divácke hity ako domáce snímky Vojna policajtov či Jedeme na teambuilding. Konkurovať jej nemôže dokonca ani žiaden minuloročný titul - rekordnú Barbie, ktorá sa hrdí najúspešnejším premiérovým víkendom vlaňajška, si prišlo pozrieť 49.446 párov očí," dodáva Gašparík s tým, že celkovo patrí filmu Duna: Časť druhá na Slovensku tretie miesto spomedzi najlepších otváracích víkendov od nástupu pandémie koronavírusu.



V USA sa druhej Dune v kinách podarilo utŕžiť 81,5 milióna dolárov, čím výrazne prekonala prvú časť. Tá sa v pohnutých covidových časoch mohla za rovnaké obdobie prvého víkendu pochváliť sumou 41 miliónov dolárov. "Odhady analytikov sa pritom pri aktuálnom filme pohybovali väčšinou okolo 65 miliónov. Po započítaní tržieb zo zvyšku sveta prekonala Duna: Časť druhá sumu 178 miliónov dolárov a čoraz intenzívnejšie sa začína hovoriť o tom, že sa jej môže podariť odniesť si z kín tržby vo výške miliardy dolárov," poznamenáva Gašparík.



"Všetko na Dune: Časti druhej bolo urobené so zreteľom na to, že ju diváci uvidia v kine, na veľkom plátne a s poriadnym zvukom a to je ten najparádnejší spôsob, ako si užiť film," hovorí režisér Denis Villeneuve a zdôrazňuje, že reč je o jazdách na veľkých červoch, ohromných bojových scénach, ale aj citlivom vzťahu medzi hlavným hrdinom a hrdinkou.