Duo PV Acoustic uvádza vianočné koncerty
Do programu koncertu zaradili tradičné koledy, ikonické piesne zo známych vianočných filmov a najväčšie domáce i zahraničné zimné hity.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Adventné koncertné turné pripravilo hudobné duo PV Acoustic. Klavirista Peter Zbranek a huslistka Victoria Linnen organizujú počas novembra a decembra sériu hudobných večerov, ktoré zúčastnených zaručene dostanú do tej správnej vianočnej nálady. TASR o tom informoval manažér Martin Hanuska.
Sviatočné melódie uvedie duo v historických priestoroch bývalého kostola v Bratislave, historickej Reduty v Spišskej Novej Vsi či Župného domu v Nitre, ale aj na ďalších výnimočných miestach v Sabinove, Humennom, Petrovanoch, Hlohovci a vo Zvolene. Desiatku koncertov začne duo 28. novembra v Sabinove a ukončí 9. decembra v Nitre.
Do programu koncertu zaradili tradičné koledy, ikonické piesne zo známych vianočných filmov a najväčšie domáce i zahraničné zimné hity. To všetko v originálnom klavírno-husľovom prevedení. Program je navrhnutý tak, aby si na svoje prišli priaznivci inštrumentálnej hudby, ale aj rodiny s deťmi, ktoré iste potešia známe melódie z rozprávok, ako Tri oriešky pre Popolušku či Perinbaba.
V duchu Vianoc budú tieto podujatia pre verejnosť zadarmo, respektíve v niektorých mestách za symbolické vstupné. Keďže hudba je univerzálnym jazykom, ktorý dokáže zbližovať a prinášať radosť, cieľom organizátorov je, aby si tieto momenty mohol užiť každý, bez ohľadu na financie. Z kapacitných dôvodov sa však je potrebné na každú akciu zaregistrovať cez jednoduchý formulár. S rezerváciou nie je potrebné čakať, vlani sa koncerty veľmi rýchlo zaplnili a aj tento rok voľné miesta rýchlo ubúdajú.
Slovenskí hudobníci Peter Zbranek (klavirista) a Victoria Linnen (huslistka) sú profesionálni umelci, ktorí vytvárajú jedinečnú atmosféru na svadbách, večierkoch a prestížnych podujatiach. Obaja radi improvizujú a kombinujú klasickú hudbu s modernými prvkami, čím vznikajú originálne interpretácie známych hitov, ktoré bavia ľudí doma i v zahraničí. Môžu sa pochváliť niekoľkými spoločnými hudobnými klipmi k legendárnym piesňam od Queen, Coldplay či Josha Grobana a ich súhru nájde poslucháč aj na CD s názvom Sviatočné piano a aj na novinke Klavírno-husľové melódie.
