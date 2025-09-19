< sekcia Magazín
Ďurica a Smatanová predstavujú videoklip k piesni Neviem ťa prečítať
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Adam Ďurica a Zuzana Smatanová spojili svoje hlasy aj tvorivé sily v piesni Neviem ťa prečítať, ktorá sa nachádza na Adamovom aktuálnom albume Adam. Teraz prichádzajú s emotívnym videoklipom, ktorý ešte viac umocňuje atmosféru skladby. Klip vznikol pod režijnou taktovkou Laca Rychtárika, natáčanie prebiehalo pri Lozorne, kde sa interpreti stretli počas magického západu slnka. Prírodná scenéria v spojení so silnou emóciou piesne vytvorila vizuál, ktorý zdôrazňuje vzájomný hudobný dialóg Adama a Zuzany. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.
Samotná pieseň Neviem ťa prečítať vznikla spontánne pri spoločnej hudobnej „session“ oboch interpretov. Je výsledkom úprimnej spolupráce dvoch silných autorských mien slovenskej hudobnej scény. Producentom skladby je český hudobný producent Martin Ledvina, ktorý jej dodal moderný zvuk.
„So Zuzkou sa poznáme roky a opäť sa naše cesty stretli pri ďalšej skladbe. Nahrali sme ju počas spoločnej hudobnej session u Martina Ledvinu. Bola to pre nás výnimočná skúsenosť a verím, že aj poslucháči budú cítiť, že ide o pieseň, ktorá vznikla prirodzene, spontánne a spoločnými silami,“ hovorí Adam Ďurica.
„Spolupráca s Adamom bola veľmi inšpiratívna. Pieseň má silnú výpoveď a natáčanie videoklipu v krásnej prírode pri západe slnka jej dodalo ďalší rozmer. Rovnako aj nahrávanie skladby, ktoré sa tentoraz uskutočnilo v Prahe. Cestovali sme s Adamom spoločne a už počas jazdy skladba získala prvé kontúry. Vlastne celú cestu sme ‚prekecali‘ o tom, ako by sme rozvili celý hudobný nápad,“ dodáva Zuzana Smatanová.
