Ďurica, Smatanová, Kristína, Bič i Drobná sa tešia na vianočné sviatky

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vianočné sviatky patria medzi najkrajšie sviatky roku, sviatočné dni si budú užívať aj známe tváre slovenskej hudobnej scény. Po náročnom roku si doprajú pár voľných dní, ktoré chcú venovať svojim blízkym.



"Vianoce budem tráviť so svojou rodinou, tento rok bol pre mňa jednak veľmi úspešný, ale aj dosť náročný, pretože stále viac a viac pôsobím v Čechách, čiže už jazdíme oveľa viac kilometrov. Toho času s rodinou je trocha menej, čo mi je ľúto. Teraz sa budem snažiť nielen im, ale aj sebe to vynahradiť, pretože mi veľmi chýbajú. Budem s rodinou, nejde ani tak o darčeky ako to, aby sme sa stretli. Mám širokú rodinu a želám si, aby tam boli všetci. To je moje želanie," povedal pre TASR Adam Ďurica.



"Naše Vianoce budú veľmi vianočné, dali sme si aj kapelový večierok, tohto roku bude prvým a tešíme sa. Pôjdeme do mesta na trhy, pôjdeme sa zabaviť. Verím, že budú plné pokoja a lásky, že budeme s našimi blízkymi a budeme si to užívať," hovorí líder kapely Peter Bič.



"Na Vianoce sa teším, budem mať pohodovú náladu, budem s rodinou, s najbližšími. Mám taký pocit, že teraz už budem ja ten Ježiško pre mladších v našej rodine," dodáva Emma Drobná.



"Vianoce budem tráviť s manželom Mariánom a naším synčekom Radkom. Odkedy sme už traja, tak si sviatky užívame spolu v malej rodinnej zostave. Plánujem navariť dobrú sviatočnú večeru, kde nebude chýbať naša tradičná mačanka. S celou rodinou sa chceme stretnúť na rusnácke sviatky 6. januára," doplnila Kristína.



"Vianoce budú oddychové, ja už pomaly vypínam. Už sa veľmi teším na zimu, čo je výnimočné, lebo nie vždy sa na zimu teším. Cítim, že to budú pekné a pokojné Vianoce. Ja budem s mamou, vždy máme také babské Vianoce. Tým, že som interpret, ktorý hrá počas celého roka, nemám vianočné koncerty," uviedla Zuzana Smatanová.