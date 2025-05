Dušan je svojrázny

Bratislava 25. mája (TASR) - Mužské meno Dušan má slovanský pôvod a význam mena je "ten, kto má dušu". Dušanovia, ktorí oslavujú meniny 26. mája, sú ovplyvniteľní a subjektívni. Na všetko nazerajú svojským spôsobom. Sú to muži, ktorí vedia vziať kormidlo do rúk a dokážu sa vyhnúť nebezpečným útesom.



V citovom živote sú to nežní tyrani, ktorí vás jemne obalia svojou precitlivenosťou a načisto ochromia. Dušanovia majú zdravie uspokojivé, ale rýchlo sa unavia. Sú to labužníci, a keďže si radi dobre zajedia, čoskoro u nich možno spozorovať kilá navyše, ak nebudú cvičiť. Stravou by si mali dopĺňať najmä vitamíny C, E a vápnik.



Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny medovka, baza, divozel, ochranné kamene achát a perla.