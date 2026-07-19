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Nedela 19. júl 2026Meniny má Dušana
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Dušany majú v živote šťastie

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Energia ženie Dušany stále dopredu.

Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Ženské meno Dušana má južnoslovanský pôvod a jeho význam je "slávny duchom". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Dušanka, Duda. Meniny majú 19.júla.

Energia ženie Dušany stále dopredu. Málokedy sa uspokoja s predstavou, že budú vykonávať len jedno povolanie. Štúdium im spôsobuje potešenie a pomerne zavčasu vedia, aké povolanie si vyberú.

Dušany majú v živote šťastie, ale úspech dosahujú skôr svojím správaním, šarmom a zmyslom pre intrigy. Aj keď sú spoločenské, svoje city ukrývajú pod maskou. Priateľstvo s nimi ľuďom dáva pocit dôvery.

Dušany sú odolné a bývajú veľmi životaschopné. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán.

Šťastné farby týchto žien sú čierna, tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst a smaragd.
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