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Dušany majú v živote šťastie
Energia ženie Dušany stále dopredu.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Ženské meno Dušana má južnoslovanský pôvod a jeho význam je "slávny duchom". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Dušanka, Duda. Meniny majú 19.júla.
Energia ženie Dušany stále dopredu. Málokedy sa uspokoja s predstavou, že budú vykonávať len jedno povolanie. Štúdium im spôsobuje potešenie a pomerne zavčasu vedia, aké povolanie si vyberú.
Dušany majú v živote šťastie, ale úspech dosahujú skôr svojím správaním, šarmom a zmyslom pre intrigy. Aj keď sú spoločenské, svoje city ukrývajú pod maskou. Priateľstvo s nimi ľuďom dáva pocit dôvery.
Dušany sú odolné a bývajú veľmi životaschopné. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán.
Šťastné farby týchto žien sú čierna, tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst a smaragd.
Energia ženie Dušany stále dopredu. Málokedy sa uspokoja s predstavou, že budú vykonávať len jedno povolanie. Štúdium im spôsobuje potešenie a pomerne zavčasu vedia, aké povolanie si vyberú.
Dušany majú v živote šťastie, ale úspech dosahujú skôr svojím správaním, šarmom a zmyslom pre intrigy. Aj keď sú spoločenské, svoje city ukrývajú pod maskou. Priateľstvo s nimi ľuďom dáva pocit dôvery.
Dušany sú odolné a bývajú veľmi životaschopné. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán.
Šťastné farby týchto žien sú čierna, tmavomodrá a zelená. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst a smaragd.