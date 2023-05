Zoo, Ľubovnianske múzeum a škola v Štiavnických Baniach majú voucher

Košice 4. mája (TASR) - Voucher na vstup zdarma pre dieťa do 12 rokov ponúkajú zoologické záhrady v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni a Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Ide o ich spoločný produkt zameraný na podporu turistického ruchu. Očakávajú od neho ešte vyššiu návštevnosť. Riaditelia týchto inštitúcií o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii v Košiciach.



"Pracovne to voláme Štyri inštitúcie - tri kraje. Voucher je určený pre detského návštevníka. K dispozícii bude na pokladnici každej z týchto inštitúcií. Rodina s dieťaťom do 12 rokov môže obísť pol Slovenska a v troch inštitúciách bude mať dieťa zabezpečený voľný vstup," vysvetlil riaditeľ košickej zoo Erich Kočner. "Možno to vyzerá ako málo, ale v situácii, keď všetko zdražuje - aj vstupy do inštitúcií ako sme my, keďže naše náklady za posledné dva roky enormne stúpli - je to aspoň malý bonus pre rodinu, ktorá počíta každé euro a možno by si to nedopriala," doplnil pre TASR.







Od tohto produktu očakáva zvýšenie návštevnosti a to aj, čo sa týka zahraničných turistov. Pripomenul, že kým Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni navštevuje množstvo Poliakov, o zoo v Košiciach či v Spišskej Novej Vsi mnohokrát netušia. Naopak, v Starej Ľubovni evidujú málo návštevníkov z Košíc. Navzájom sa tak budú propagovať.



Riaditeľ školy v Štiavnických Baniach Pavel Michal pripomenul, že uvedených partnerov spája záujem vzdelávať verejnosť. Lákadlom návštevníkov je u nich Prírodný park Aves, ktorý pozostáva z viacerých záhrad, na ktoré sú naviazané expozície. Turisti tam nájdu rôzne dravce, opice, kengury, leguána a ďalšie zvieratá. "Školu navštevuje počas letnej sezóny približne 20.000 ľudí," dodal s tým, aj keď je u nich vstupné dobrovoľné, takisto tam možno získať voucher do ďalších troch inštitúcií. Počas letných prázdnin tam pravidelne realizujú aj sokoliarske vystúpenia.



Voucher bude možné získať od piatka (5. 5.), jeho platnosť je zatiaľ určená do septembra. Ak bude tento projekt úspešný, pravdepodobne ho predĺžia.