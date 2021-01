Dvorský: Želám Plácidovi Domingovi, aby nám naďalej rozdával radosť

Španielsky operný spevák José Plácido Domingo (druhý zľava), jeho manželka Marta (druhá sprava) a ich synovia Plácido Domingo junior (vľavo) a Alvaro Domingo (vpravo), foto z archívu. Foto: TASR/AP

Madrid/Bratislava 21. januára (TASR) - Spolu s José Carrerasom a Lucianom Pavarottim býva Plácido Domingo zaraďovaný medzi troch najlepších tenoristov na svete. Na svojom konte má viac ako štyri tisíc vystúpení, 150 naštudovaných úloh a ako dirigent vyše päť stoviek predstavení. Sám o sebe hovorí, že najskôr bol barytonista, až potom tenorista, aby sa napokon opäť vrátil k barytónu. Vo štvrtok 21. januára sa Plácido Domingo, španielsky operný spevák a dirigent, dožíva 80 rokov.K úzkej svetovej špičke tenoristov patril od polovice 70. rokov minulého storočia aj Peter Dvorský. Ako povedal pre TASR, jeho stretnutia s Plácidom Domingom boli naplnené úprimnosťou a priateľstvom.konštatoval Peter Dvorský.zaželal jubilantovi prostredníctvom TASR maestro Peter Dvorský.Podľa jeho slov umelec aj v súčasnosti spieva obdivuhodne, o čom sa presvedčil pri vzhliadnutí galavečera nazvanom Plácido Domingo - 50 rokov v Arena di Verona, v ktorom sa predstavil v troch Verdiho operách Nabucco, Simon Boccanegra a Macbeth. Úcta a obdiv však boli obojstranné, pretože aj Plácido Domingo povedal o Petrovi Dvorskom, že jeJosé Plácido Domingo Embil sa narodil 21. januára 1941 v Madride. Jeho rodičia boli poprednými spevákmi španielskeho typu operiet - zarzuela. Keď mal osem rokov, presťahoval sa spolu s rodičmi do Mexika, kde vyštudoval dirigovanie a hru na klavíri. Prakticky súbežne začal zbierať prvé skúsenosti účinkovaním v zarzuelách.Po prvých vystúpeniach v mexickom Monterrey a americkom Dallase začal v roku 1959 účinkovať v mexickom Národnom divadle v Ciudad de México.Dlhodobý angažmán získal v Izraelskej opere v Tel Avive, kde pôsobil v rokoch 1962 až 1965. Hneď po jeho skončení debutoval v Newyorskej mestskej opere (New York City Opera). Pred plánovanou úlohou Dona José v opere Carmen od Georgesa Bizeta stihol ešte záskok za indisponovaného sólistu v Pucciniho Madame Butterfly.V roku 1968 debutoval v newyorskej Metropolitnej opere v úlohe saského grófa Maurizia v opere Adriana Lecouvreur od Francesca Cilea. V jednom z najprestížnejších operných domov napokon spieval Plácido Domingo 51 rokov a stal sa tiež jedným z najžiadanejších i najslávnejších sólistov na všetkých popredných operných scénach celého sveta.Ešte na vrchole speváckej kariéry sa vrátil k vyštudovanej profesii dirigenta. Dirigoval viac ako päťsto predstavení a symfonických koncertov napríklad s Metropolitnou operou, operou Los Angeles, Chicagskou symfóniou, Viedenskou štátnou operou, Viedenskými filharmonikmi, Berlínskymi filharmonikmi a mnohými ďalšími.V rokoch 1996 až 2011 bol umeleckým riaditeľom Washingtonskej národnej opery a od roku 2003 stál na čele opery v Los Angeles. Začiatkom októbra 2019 Plácido Domingo, ktorý čelil obvineniam zo sexuálneho obťažovania, z tohto postu odstúpil. Vo vyhlásení uviedol, že obvinenia v médiách vytvorili atmosféru, ktorá mu neumožňovala ďalej slúžiť tejto opernej spoločnosti a bude pokračovať v úsilí očistiť svoje meno. Všetky obvinenia poprel a povedal, že súObrovskú popularitu priniesla Plácidovi Domingovi účasť vo hviezdnej zostave Troch tenorov – spoločne s José Carrerasom a dnes už nebohým Lucianom Pavarottim. Veľké trio vypredávalo v deväťdesiatych rokoch štadióny s pop-operným programom. Spoločne zaspievali aj v predvečer finále futbalových majstrovstiev sveta v roku 1990 v Ríme, čím založili tradíciu takýchto koncertov.Plácido Domingo koncertoval v roku 2010 tiež v bratislavskej Inchebe spolu so svojim synom, interpretom populárnych evergreenov a skladateľom Plácidom Domingom mladším. Na Slovensko sa vrátil v decembri 2012, tentoraz ako divák. Prišiel si pozrieť koncert Dominga juniora, ktorý účinkoval v Slovenskom rozhlase spoločne so Zuzanou Martinsen v rámci projektu Con amore.Držiteľovi dvanástich cien Grammy, žijúcej legende Plácidovi Domingovi patrí od roku 1993 aj hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy.