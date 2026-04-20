E. A. Poe pred 185 rokmi uviedol predchodcu Holmesa a Poirota
Autor TASR
Philadelphia 20. apríla (TASR) - V špecializovanom časopisovom mesačníku Graham’s Magazine vyšla 20. apríla 1841 poviedka Vraždy v ulici Morgue. Jej autor bol v tom čase pomerne známy, ale tento počin mu pomohol rozviť kariéru do literárnej slávy jeho krátkeho života. Edgar Allan Poe pred 185 rokmi napísal útle dielko, ktoré sa považuje za prvý moderný detektívny príbeh.
Sám spisovateľ svoj príspevok do magazínu nazval poviedkou o dedukcii. Všeobecne zaviedol archetyp excentrického génia, ktorý rieši zločiny pomocou logiky. O niekoľko desaťročí neskôr vznikli na tomto princípe slávne knihy o Sherlockovi Holmesovi od Arthura Conana Doylea.
Poe, v tom čase už autor viacerých básní, recenzií, kritík, esejí a článkov, ako aj niekoľkých poviedok, pôsobil vo philadelphskom mesačníku a pozícii autora a redaktora. V poslednom čísle roka 1841 bol medzi podpísanými redaktormi v článku, ktorý oslavoval mimoriadny úspech magazínu. V čase jeho redaktorského pôsobenia vzrástol náklad z 5000 na 35.000 výtlačkov.
Príbeh Vraždy v ulici Morgue je písaný tiež trochu "novinársky", má množstvo pomerne krátkych častí, ktoré na seba nadväzujú prostredníctvom strohých nadpisov. Začína sa opisom vzniku priateľstva, ktoré nadviazali C. August Dupin a jeho nemenovaný priateľ, ktorý je zároveň rozprávač deja. Dupin ponúkne polícii svoju pomoc a vďaka brilantnému vyhodnoteniu stôp na mieste činu odhalí prekvapujúceho páchateľa.
V centre príbehu je brutálna vražda starej ženy a jej dcéry. Opis miesta činu nešetrí hrôzostrašnými detailmi, keď susedia reagujú na zhluk rôznych výkrikov. Polícia je zmätená tým, že vrah dokázal uniknúť, hoci byt žien pôsobí, akoby bol zvnútra úplne uzavretý. Tam nastupuje bystrý úsudok Dupina, amatérskeho detektíva, ktorý využíva logiku a dedukciu na vyriešenie zdanlivo nevysvetliteľnej záhady. Práve týmto poviedka položila základy nového literárneho žánru, v ktorom dominujú osobnosti mimo policajných štruktúr, neskôr už nie amatérski, ale renomovaní súkromní detektívi, na čele s Doyleovým Holmesom a Poirotom od Agathy Christie.
Edgar Allan Poe (19. januára 1809 – 7. októbra 1849) mal rád britskú romantickú poéziu a obdivoval jej popredné osobnosti (Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats), tiež ho nadchli gotické romány od Ann Radcliffovej a Matthewa Gregoryho Lewisa. Sám sa preslávil predovšetkým poéziou a poviedkami s prvkami tajomna a hrôzy. Zaradenie jeho diela má rozsah od romantizmu až po gotickú literatúru, využíval fantastiku a vytváral mystické a hororové dejové prostredie. Žil neusporiadane, alkohol a drogy mu spôsobovali intenzívne stavy depresie. V roku 1845 však uverejnil Havrana, jedinečnú epickú báseň, ktorou ohromil dobovú verejnosť. V tom čase zažil obdobie bohémskej slávy a spoločenských úspechov.
Jeho vplyv je badateľný v celej modernej literatúre, zasiahol aj do široko populárneho diela J. K. Rowlingovej. Mnohé z Poeových diel boli zdramatizované, sfilmované a adaptované do komiksovej podoby. Z jeho poviedkovej tvorby okrem Vrážd v ulici Morgue patria do klenotnice svetovej tvorby napríklad aj Berenice (1935), Pád domu Usherovcov (1839), Maska červenej smrti (1842), Jama a kyvadlo (1842), Čierny kocúr (1843), Na slovíčko s múmiou (1845), či Súdok amontillada (1846). Poe napísal aj román Príhody Arthura Gordona Pyma (1838)
V tretí októbrový deň 1849 ho našli pod vplyvom alkoholu a zrejme aj omamných látok na chodníku v Baltimore. Počas presunu do nemocnice upadol do kómy, z ktorej sa neprebral a po štyroch dňoch zomrel.
Zdroje: www.poestories.com, www.britannica.com, https://poemuseum.org/the-murders-in-the-rue-morgue/
