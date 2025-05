Dievča z Modrej lagúny a ex-modelka Brooke Shieldsová má 60 rokov

New York 31. mája (TASR) - Herecky vyrastala predovšetkým (polo)nahá v Modrej lagúne na opustenom rajskom ostrove v Tichomorí. V reálnom svete v New Yorku, v prominentnom a dobre situovanom prostredí, ktoré malo s filmovou líniou spoločné skoré obnažovanie. Je paradoxné, že práve Brooke Shieldsová sa radí medzi "staršie panny Hollywoodu" a hoci sama vyvrátila rôzne extrémne fámy, svoj prvý sex datuje na vek 22 rokov. V sobotu oslávi 60-ku a za sebou má búrlivú kariéru modelky a herečky, i podobne charakteristické manželstvo so slávnym tenistom Andrem Agassim.



Brooke Shieldsová sa narodila 31. mája 1965 na Manhattane rodičom s bohatým aristokratickým pôvodom z Európy. Už tehotenstvo a kratučké manželstvo s bohatým biznesmenom Francisom Alexandrom Shieldsom bolo v živote Teri Shieldsovej (rod. Schmonovej) divoké a keď sa po piatich mesiacoch od pôrodu rozviedla, na kontroverzné chodníčky sa vydala s malinkou dcérou. Hoci Brooke bola vychovávaná v katolíckej viere aj so všetkými obradnými záležitosťami, jej matka - posadnutá krásou bábätka - ju ako 11-mesačnú uviedla do sveta modelingu.



Kariéra modelky sa od školského veku Brooke prelínala s hereckou. Ako 14-ročná dosiahla v oboch sférach dva míľniky. Stala sa najmladšou modelkou na obálke módneho a livestylového magazínu Vogue a odohrala svoju najslávnejšiu filmovú rolu. Ešte pred ňou vystupovala ako 12-ročná v snímke Dievčatko (1978). Predstavovala v ňom dcéru prostitútky (v podaní Susan Sarandonovej) a celkovo toto dielo zápasilo s povesťou hraničiacou s detskou pornografiou.



Film Modrá lagúna jej zaistil hereckú slávu a nielen preto, že v ňom vystupovala celý čas polonahá až nahá. Hrá 7-ročné dievčatko a spolu s 9-ročným bratancom a lodným kuchárom stroskotajú na ostrove v južnom Pacifiku. Je to dobrodružný, ale v podstate romantický a trochu prvoplánový príbeh s atraktívnymi zábermi na exotické prostredie. Súrodenci sa dostanú do tínedžerského veku, spoznávajú lásku a svoju sexualitu. Emmeline porodí dieťa, ktoré nazvú Paddy - na pamiatku staručkého kuchára, ktorý síce počas príbehu zomrie, predtým však obe deti naučí v divočine prežiť.



Je fakt, že Brooke Shieldsová sa svoj herecký výkon v Modrej lagúne dostala aj negatívne recenzie a anticeny, no napríklad v Nemecku ju ocenili výročnou cenou Jupitera ako herečku roka. Bol to tretí ročník a Shieldsová sa ocitla v prominentnej spoločnosti predtým ocenených - Nastassja Kinski a Jane Fondová. Tiež je fakt, že ani v ďalšej kariére nezískala žiadnu z najprestížnejších globálnych trofejí, má len nomináciu na Zlatý glóbus za televízny sitkom.



Brooke Shieldsová sa nenudila ani v reálnom milostnom živote. Ako neskôr prezradila v rozhovore pre LA Times, o panenstvo prišla ako 22-ročná vo vzťahu s hercom Deanom Cainom. Podľa csfd.sk randila s množstvom ďalších celebrít a prvýkrát sa zosobášila s Andrem Agassim v roku 1997. Vzťah so slávnym tenistom bol plný škandálov a opradený pikantnými dohadmi. Rozviedli sa po dvoch rokoch a obaja našli harmóniu a šťastie zhodne od roku 2001 v iných a konsolidovaných vzťahoch, Agassi s úspešnou tenisovou kolegyňou Steffi Grafovou. Brooke Shieldsová s režisérom a producentom Chrisom Henchym, spolu majú dve deti.