Hlas Supertramp bude mať 75 rokov, Logical Song je 46-ročný

Bratislava 21. marca (TASR) – Pieseň The Logical Song bola najväčší hit kapely Supertramp – nepochybne aj vďaka jasnému, vysoko položenému hlasu Rogera Hodgsona. Úspešný singel, tento rok v marci už 46-ročný, je súčasťou najúspešnejšieho albumu skupiny s názvom Breakfast in America.



Hodgson napísal aj ďalšie známe hity Dreamer, Give a Little Bit, Breakfast in America a It´s Raining Again. Jeho hlas sa skvele dopĺňal s barytónom Ricka Daviesa, ktorý bol takisto sólový spevák, okrem toho aj hráč na klávesy. Ako autor niektorých piesní mal bližšie k bluesovému žánru, zatiaľ čo Hodgson inklinoval k priamočiaremu rocku a vo viacerých skladbách sa prejavil aj ako zdatný gitarista.



Pre Supertramp bol typický zvuk elektrického piana Wurlitzer, ktorý zaznie aj v úvode hitu The Logical Song. Hodgson o tejto piesni povedal: "Zrodila sa z mojich otázok o tom, na čom v živote skutočne záleží. Učíme sa, ako fungovať navonok, ale nie sme vedení k tomu, akí sme vnútorne. Prechádzame od nevinnosti a úžasu detstva k zmätku dospievania, ktorý sa často končí cynizmom a dezilúziou z dospelosti."







Roger Hodgson oslavuje v marci 75-ku. Narodil sa 21. marca 1950 v britskom meste Portsmouth. Keď mal dvanásť rokov, otec mu daroval gitaru a učiteľ v škole ho naučil hrať prvé tri akordy. V časopise Melody Maker si prečítal inzerát, že novovznikajúca skupina hľadá ďalších členov a už v roku 1970 skupina Supertramp vydala svoj prvý rovnomenný album. Roger Hodgson sa na ňom prezentuje ako basgitarista i spoluautor piesní, až na druhom albume Indelibly Stamped (1971) bol jeho vklad oveľa výraznejší.



Zásadný prelom priniesol rok 1974 a album Crime of the Century. Nasledovali albumy Crisis? What Crisis? (1975) a Even in the Quietest Moments (1977) s piesňou Give a Little Bit, ktorú si obľúbila princezná Diana. Roger Hodgson s ňou v roku 2007 vystúpil na štadióne vo Wembley v rámci koncertu na jej počesť.



Skupina sa neskôr presťahovala z Británie do USA a s albumom s príznačným názvom Breakfast in America z roku 1979 dosiahla vrchol svojej kariéry. Dosiahla prvé miesta rebríčkov vo viacerých krajinách vrátane USA a Kanady a predala 20 miliónov kópií, takže sa album stal jedným z najpredávanejších v histórii. V roku 1982 vydal Supertramp platňu ...Famous Last Words..., poslednú, na ktorej Roger Hodgson participoval.



Po roku 1983 sa rozhodol vydať na sólovú dráhu. Od roku 1981 býval v Severnej Kalifornii, kde si vybudoval domáce štúdio, kým zvyšok skupiny žil v Los Angeles. Ako sólový spevák vydal albumy In the Eye of the Storm (1984), Hai Hai (1987) a Open the Door (2000). Nútenú prestávku v jeho dráhe si vyžiadala komplikovaná zlomenina zápästí na oboch rukách, ktorú utrpel pri páde z podkrovia svojho domu. Hoci mu lekári predpovedali, že už nebude nikdy hrať, po roku a pol sa zotavil.



V roku 2012 sa Roger Hodgson stal vo Francúzsku rytierom Rádu umení a Literatúry, je držiteľom viacerých vyznamenaní a aj v uplynulých rokoch vystupoval s nezabudnuteľným repertoárom skupiny Supertramp.