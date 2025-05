Jediný večný člen punkrockovej legendy Buzzcocks má 70 rokov

Manchester 7. mája (TASR) - Vyslovením pojmu Buzzcocks sa v punkovom okruhu vybaví predovšetkým meno Pete Shelley, prípadne aj Howard Devoto. Obaja ako silné osobnosti stáli na začiatku úspešného projektu, prvý sa postupne stal charizmatickým kapelníkom a spevákom, druhý v rozpuku tvorby odišiel a založil takisto uznávanú postpunkovú formáciu Magazine. Lenže je tu ešte tretí významný "buzzcockový" muzikant.



Steve Diggle bude mať v stredu 7. mája 70 rokov a vďaka nemu Buzzcocks, ktorí svojho času vystupovali aj v Bratislave, stále hrajú. Slovenskí priaznivci punkrockovej a novovolnovej legendy môžu tento rok za nimi zájsť do neďalekej Viedne, kde 1. októbra otvárajú jesenné európske turné. Diggle je v súčasnom zoskupení jediný člen nielen pôvodnej zostavy, ale aj celej slávnej éry druhej polovice 70. rokov minulého storočia.



Kapelu založili Shelley s Devotom v Manchestri v roku 1976 a zanedlho pribudli Diggle a ďalší dvaja hudobníci. Devoto odišiel po nahratí prvej EP, aj keď zanechal ešte niekoľko pesničiek na prvý riadny album Another Music in a Different Kitchen (1978). Ten už však speváci a gitaristi Shelley a Diggle, spolu s basgitaristom Steveom Garveym and bubeníkom Johnom Maherom, nahrali ako kvarteto ktoré sa považuje za klasickú zostavu. V rýchlom slede nasledovali ďalšie dve pozoruhodné diela, Love Bites (1978) a A Different Kind of Tension (1979).



Buzzcocks sa presadili úderným punkrockom, lenže tam kde ubrali na akordoch, tam pridali zvukovú i melodickú nápaditosť a akceptovalo ich tak aj publikum vyžívajúce sa v narastajúcej new wave. Viacerými songami zabŕdli do popu, toho nekomerčného. Pesničky I Don´t Mind, Love You More, Noise Annoys, Promises, Ever Fallen in Love, Fast Cars, či No Reply hralo širšie spektrum rádií a Diggle sa na niektorých z nich podieľal aj (spolu)autorsky. Vlastne už v prvej fáze svojím "songwritingom" dôstojne sekundoval silnej dvojici Shelley-Devoto, o čom svedčí aj prvá kompilácia singlov. Buzzcocks ju vydali v závere roku 1979 a obsahovala výber z ich prvých troch albumov a niekoľkých EP-čiek. Potom sa cesty hudobníkov nadlho rozišli.



Skupina obnovila svoju činnosť až na prelome 80./90. rokov a vydala ďalších šesť LP. Väčšinu z nich nahrali z originálnej partie už len Shelley a Diggle. Gitarista a druhý vokalista pomáhal kapelníkovi naďalej s tvorbou a z jeho autorskej dielne vzišli napríklad aj piesne Energy, When Love Turns Around, Alive Tonight a Isolaton, ktoré v roku 1993 (na albume Trade Test Transmissions) silne pripomenuli starú slávu Buzzcocks.



Po úmrtí svojho kamaráta Steve Diggle ako jediný pôvodný "buzzcock" pokračuje s kapelou a v roku 2022 vyšiel album Sonics In the Soul. Dostal pomerne priaznivé žánrové recenzie, aj keď sa už na Buzzcocks "až tak veľmi nepodobá".