Komédia Niekto to rád horúce odkazuje - Nikto nie je dokonalý

New York/Bratislava 29. marca (TASR) - Aj po 66 rokoch ponúka americká komédia Niekto to rád horúce stále sviežu zábavu. Snímku, v ktorej sa neopakovateľne predviedli Jack Lemmon, Tony Curtis a Marilyn Monroe, odpremiérovali v New Yorku 29. marca 1959. Jej režisérovi Billymu Wilderovi sa so scenáristom I. A. L. Diamondom, pôvodom z Rumunska, podarilo namiešať filmový koktail z tých najlepších ingrediencií - zo zločinu, ľúbostných zápletiek, zámeny identít, z nevinných klamstiev, z gagov a vtipných dialógov. V československých kinách sa na Lemmonovi a Curtisovi, vydávajúcich sa za ženy, zabávali diváci od roku 1960.



Komédia sa odohráva koncom 20. rokov minulého storočia v období prohibície a mafiánskych gangov. Džezoví muzikanti, saxofonista Joe, ktorého stvárnil Curtis a hráč na kontrabas Jerry, v podaní Lemmona, sa stanú nechcenými svedkami vybavovania si účtov dvoch gangov. Táto situácia odkazuje aj na skutočnú prestrelku medzi mafiánmi, keď Al Capone, nechal vystrieľať konkurenčný gang 14. februára 1929 na Valentína.



Na Joea a Jerryho sa samozrejme nenalepia Al Caponeho ľudia, ale členovia nebezpečnej filmovej bandy. Joe a Jerry, aby unikli mafiánom, sa prezlečú za ženy - Josephine a Daphne - a zamiešajú sa medzi členky dámskeho džezovo-kabaretného orchestra smerujúceho na Floridu.



Joe, alias Josephine, sa zamiluje do príťažlivej, ale naivnej Sugar Kane Kowalczykovej, ktorú stvárnila Marilyn Monroe. Aby ju získal, použije ďalšie klamstvo a vydáva za multimilionára. Do Jerryho, teda vlastne do Daphne, sa zamiluje obstarožný milionár Osgood Fielding a po Josephine, alias Joeovi, zasa išiel mladý poslíček hotela Bellpop.



Všetko sa zapletie ešte viac, keď sa v hoteli ubytujú mafiánski bossovia, ktorí Joea a Jerryho, alias hudobníčky Josephine a Daphne, odhalia. Prepukne naháňačka, obaja aj so Sugar a Osgoodom uniknú na jachte obstarožného milionára, na ktorej odznie aj záverečná a dodnes citovaná veta: "Nikto nie je dokonalý". Vysloví ju zamilovaný milionár Osgood, keď mu Daphne odhalí svoju "mužskú" totožnosť. Slávnu repliku má režisér Wilder vytesanú na svojom náhrobku.



Snímku ocenili piatimi nomináciami na Oscara, sošku si napokon odniesli tvorcovia za kostýmy, čomu prispela aj trblietavá róba, v ktorej sa Marilyn Monroe predviedla pri interpretácii dnes už známej piesne I Wanna Be Loved By You. Marilyn Monroe a Lemmon dostali za herecké výkony Zlaté glóbusy.



Pôvodne mala Sugar stvárniť herečka Mitzi Gaynorová, lebo Marilyn sa do tejto úlohy nechcelo, lenže napokon ju prehovoril jej vtedajší manžel spisovateľ a dramatik Arthur Miller. Jerryho, alias Daphne, mal zasa hrať Frank Sinatra, ale úlohu odmietol, pričom o túto rolu sa uchádzal aj Anthony Perkins, známy z trileru Psycho, no ten ju nedostal.



Tvorcovia legendárnej komédie sa asi inšpirovali francúzskou snímkou z roku 1935 Fanfare d´amour režiséra Richarda Pottiera, v ktorej sa tiež dvaja nezamestnaní hudobníci Jean a Pierre prezlečú za ženy, aby sa mohli pripojiť k čisto ženskému orchestru idúcemu na Francúzsku riviéru.



V roku 1972 sa dostala slávna komédia v podobe muzikálu Sugar aj na Broadwayi. Muzikálovú podobu komédie Niekto to rád horúce pod režisérskym vedením Milana Lasicu úspešne uvádzala aj bratislavská Nová scéna.