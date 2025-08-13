< sekcia Magazín
Pred 10 rokmi objavili vo vianočnom balíku Picassov stratený obraz
Možno by obraz navždy zostal neviditeľný pre oči verejnosti, nebyť jeho prepravnej medzizastávky v Newarku v americkom štáte New Jersey.
Autor TASR
Washington/Paríž/Bratislava 13. augusta (TASR) – Vyzeral ako obyčajný balík s nápisom „Veselé Vianoce“. Prepravovala ho v decembri 2014 spoločnosť FedEx z Belgicka do USA. Za ním sa ale skrýva príbeh hodný predlohy k dobrodružnému filmu. Najmä, ak záver je veľkolepý, ako to bolo v tomto prípade. Dňa 13. augusta 2015 Americký colný a imigračný úrad (ICE) slávnostne repatrioval francúzskej vláde ako pôvodnému majiteľovi obsah tohto nenápadného balíka. Ukrýval sa v ňom už 14 rokov "nezvestný" obraz Pabla Picassa "La Coiffeuse“.
Možno by obraz navždy zostal neviditeľný pre oči verejnosti, nebyť jeho prepravnej medzizastávky v Newarku v americkom štáte New Jersey. Tam tento „vianočný darček“ narazil na úradníkov ICE pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI), ktorým sa nepozdával jeho prepravný štítok s označením „ručne vyrobené v hodnote do 30 eur“.
A mali správne tušenie. Plátno ukrývajúce sa v zásielke s rozmermi 33 krát 46 centimetrov malo v skutočnosti oveľa vyššiu hodnotu a to 15 miliónov amerických dolárov. Keď obraz identifikovali, razom poputoval na preskúmanie vyšetrovateľom zaoberajúcim sa medzinárodným obchodom s umeleckými dielami. Pravosť diela potvrdili 30. januára 2015 dve odborníčky z parížskeho múzea.
„La Coiffeuse“ alebo „Kaderníčka“ je ranná Picassova kubistická olejomaľba z roku 1911. Patrí do obdobia tzv. analytického kubizmu autora, v ktorom rozkladal realitu na fragmenty. Obraz evokuje ženskú postavu a zrkadlo, no v geometrickom víre Picasso navodil dojem miznúcej figuratívnosti. Predstavuje meditáciu o vnímaní, identite a vtedajšom umeleckom odklone od klasickej perspektívy. Obraz bol naposledy vystavený v roku 1998 v Mníchove a potom sa vrátil do parížskeho Národného múzea moderného umenia.
Aj samotné zistenie, že dielo neznámi zlodeji ukradli, je ako z učebnice pre „dlhoprstých“. Dielo totiž odcudzili už v roku 1998, na čo sa však prišlo až v roku 2001 a to len vďaka oficiálnej žiadosti parížskeho Pompidouovho centra o jeho zapožičanie. Pracovníci múzea, kde sa mal kubistický obraz nachádzať, centru potvrdili, že obraz sa predsa len nenachádza na mieste, kde ho predtým uložili. Jednoducho, obraz sa v múzejných archívoch nenašiel. Odvtedy bol v hľadáčiku Interpolu a oficiálne označený za „stratený“.
Nebol to prvý takýto „úlovok“ HSI, ktorá zohráva dôležitú úlohu vo vyšetrovaniach spájaných s aj nezákonným obchodovaním s umeleckými dielami. Od roku 2007 HSI vrátila viac ako 7800 položiek do 30 krajín sveta. Medzi predchádzajúce repatriácie do Francúzska patrili diela Degasa, Pissara a Bretona.
