EASY ŠPECIÁL: Pred 20 rokmi zavŕšili U2 rekordný úspech na Grammy
Írske kvarteto si pritom už rok predtým odnieslo tri Grammy za pieseň „Vertigo", pilotný singel toho istého albumu.
Autor TASR
Dublin 8. februára (TASR) - Keď v roku 1976, teda pred polstoročím, založili štyria spolužiaci z dublinskej strednej školy formáciu Feedback, neskôr premenovanú na The Hype a následne na U2, málokto tušil, že o 30 rokov bude mať na konte 22 hudobných cien Grammy, rekordný počet pre akúkoľvek skupinu.
Paul David „Bono“ Hewson, Laurence Joseph „Larry“ Mullen Jr., David Howell „The Edge“ Evans a Adam Charles Clayton dosiahli túto métu pred 20 rokmi, na 48. ročníku udeľovania zlatých gramofónikov, slávnosť sa konala 8. februára 2006 v Los Angeles. Skupina U2 ich dostala v ten večer päť, najviac zo všetkých nominovaných interpretov, pričom uspela v dvoch z troch hlavných kategórií.
Porota ocenila jej 11. štúdiový album „How to Dismantle an Atomic Bomb“, ktorý vyšiel ešte v roku 2004, ako album roka a najlepší rockový album. Úspech korunovali ocenenia pre dva single pochádzajúce z tejto platne. „Sometimes You Can't Make It on Your Own“ sa stala piesňou roka a triumfovala aj v kategórii najlepší rockový výkon dua alebo skupiny s vokálom, zatiaľ čo „City of Blinding Lights“ zvíťazila ako najlepšia rocková pieseň.
Írske kvarteto si pritom už rok predtým odnieslo tri Grammy za pieseň „Vertigo“, pilotný singel toho istého albumu. Skladba excelovala v kategóriách najlepší rockový výkon dua alebo skupiny s vokálom, najlepšia rocková pieseň a najlepší krátky hudobný videoklip. Režírovali ho Alex Courtes a Martin Fougerol.
Skupina U2 žatvou na udeľovaní cien Grammy v roku 2006 prekonala svoje najslávnejšie roky, v ktorých vydala zásadné albumy The Joshua Tree (1987), Achtung Baby (1991) a Zooropa (1993). Odvtedy bola nominovaná ešte deväťkrát.
Päticu skupín s najvyšším počtom cien Grammy dopĺňajú Foo Fighters (15), Alison Krauss & Union Station (14), The Chicks (13) a Pat Metheny Group (10). Mužom dominuje americký dirigenti klasickej hudby Georg Solti (31), ženám americká R&B speváčka Beyoncé (35), ktorá je zároveň absolútna rekordérka.
