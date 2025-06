Pred 60 rokmi rozrušilo Britániu vyznamenanie MBE pre Beatles

Bratislava 11. júna (TASR) - Udelenia Radu britského impéria (MBE) členom anglickej skupiny The Beatles vyvolalo pred 60 rokmi aj negatívny rozruch. Hoci sa toto rozhodnutie odôvodňovalo „zásluhami pre rozvoj britského hudobného priemyslu“, v určitých kruhoch sa to považovalo za kontroverzné a niektorí laureáti na protest svoje vyznamenania vrátili. Nápad sa odklepol 11. júna, samotné vyznamenania však odovzdali členom skupiny až v októbri.



Spory vypukli v júni 1965, keď kráľovná Alžbeta II. vymenovala všetkých štyroch členov „The Fab Four“ (Johna Lennona, Paula McCartneyho, Georgea Harrisona a Ringa Starra) za príslušníkov Radu britského impéria. Stalo sa tak po tom, ako ich na ocenenie navrhol premiér Harold Wilson.



Toto vyznamenanie sa udeľuje predovšetkým vojenským veteránom a občianskym predstaviteľom. Na protest preto niektorí konzervatívni nositelia MBE svoje insígnie vrátili.



Embargo, ktoré obmedzovalo zverejnenie zoznamu vyznamenaných pri príležitosti narodenín kráľovnej, zrušili vo večerných hodinách, aby noviny mohli správu priniesť už na druhý deň. Nominácia sa všeobecne považovala za Wilsonov pokus nadviazať kontakt s mladšou generáciou, hoci v tom čase bol hlasovací vek 21 rokov.



Lennon vrátil svoju medailu v roku 1969. Ako dôvod uviedol angažovanosť Británie v nigérijskej občianskej vojne a podporovanie Spojených štátov vo vojne vo Vietname. Humorným dodatkom Lennonovej sťažnosti bolo, že jeho pieseň (presnejšie skladba skupiny Plastic Ono Band) „Cold Turkey“ klesala v rebríčkoch. Toto teatrálne gesto však nemalo žiadny vplyv na jeho štatút MBE, ktorého sa síce mohol zrieknuť, ale pôvodné udelenie má právomoc zrušiť v konečnom dôsledku len panovník.



Inkriminovaná medaila spolu s Lennonovým odmietačným listom sa nachádza v Ústrednom úrade rytierskych vyznamenaní (Central Chancery of the Orders of Knighthood) v Londýne.



The Beatles bola formácia založená v roku 1960 v Liverpoole. Je všeobecne považovaná za najvplyvnejšiu skupinu západnej populárnej hudby, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť rozvoja kontrakultúry 60. rokov a uznania populárnej hudby ako umeleckej formy.



Jej zvuk vychádza zo skifflu, beatu a rock'n'rollu 50. rokov, a inovatívnym spôsobom zahŕňa prvky klasickej hudby a tradičného popu. Skupina skúmala aj iné hudobné štýly - od folku a indickej tradície až po psychedéliu a hardrock.



Ako priekopníci v oblasti nahrávania, skladania piesní a umeleckej prezentácie spôsobili The Beatles revolúciu v mnohých aspektoch hudobného priemyslu a často boli propagovaní ako lídri mládežníckych a sociokultúrnych hnutí. Skupina pre problematické interné vzťahy zanikla v roku 1970.