Sex Pistols darovali kráľovnej k výročiu singel, BBC ho zakázala

Londýn/Bratislava 31. mája (TASR) – Nič iné ako hrubý nevkus! Takto označil Charles McLelland, vtedajší riaditeľ BBC Radio Two singel, ktorý vyšiel 27. mája 1977 a vyvolal škandál po celej Británii. Aby predišiel katastrofe, tak skladba God Save the Queen od Sex Pistols dostala 31. mája 1977 úplný zákaz vo vysielaní.



Dodnes nie je úplne jasné, či zákazu predchádzalo načasovanie singla, kontroverzný názov skladby, provokatívny text, alebo samotná chaotická kapela spochybňujúca základy tradičnej britskej spoločnosti.



V polovici 70. rokoch vznikla v Spojenom kráľovstve skupina Sex Pistols, považovaná za zakladateľov hudobného a životného štýlu punk. Jeho charakteristickými črtami je rebélia, hlasné vyjadrenie nespokojnosti s režimom, v hudbe prevládajúce trojakordové gitarové štruktúry s tvrdším rockovým zvukom a s drsnými textami poukazujúcimi na problémy spoločnosti.



Kapelu v roku 1976 tvorili spevák Johnny Rotten, gitarista Steve Jones, bubeník Paul Cook a basgitarista Glen Matlock, ktorého zakrátko nahradil Sid Vicious. Skupina rýchlo naberala na popularite a prispievali k tomu aj sociálne a ekonomické problémy Spojeného kráľovstva - teda ekonomická stagnácia, rastúca nezamestnanosť či narastajúce rasové napätie.



Pôvodná skladba God Save the King/Queen je britská národná hymna, známa od roku 1745. Oslovenie v nej sa prispôsobovalo vzhľadom na to, či na tróne sedel kráľ, alebo kráľovná. Ide o populárnu vlasteneckú pieseň, s pôvodnou melódiou zo stredovekého chorálu a textom vychádzajúcim z biblických fráz.



Keď v máji Sex Pistols vydali rovnomenný singel, spôsobilo to škandál. Text ostro kritizuje monarchiu a vtedajší režim, Rotten v plnom nasadení sarkasticky spieva, že ľudia nemajú budúcnosť a v krajine vládne fašistický režim. Singel vyšiel tesne pred strieborným jubileom kráľovnej Alžbety II. na tróne. Hoci neskôr kapela poprela, že to bol úmysel, monarchia mala od začiatku na to iný názor.



Ako to už býva, nič lepšie ako zákaz vysielania si kapela nemohla priať – v rebríčkoch sa singel vyšplhal na druhé miesto. Prvé mu trochu ironicky vzhľadom na udelenú cenzúru „vyfúkla“ pieseň s názvom I Don't Want to Talk About It od Roda Stewarta. A keď britský parlament pohrozil zákazom predaja singlu, nahrávka sa predávala v počte 150.000 kópií denne. Pieseň bola neskôr zaradená na jediný štandardný štúdiový album skupiny Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.



O týždeň neskôr 7. júna 1977 Sex Pistols opäť potešili fanúšikov. Počas plavby Temžou, keď loď míňala budovu parlamentu, kapela zahrala Anarchy in the UK“ Pretty Vacant a No Feelings. Ilegálny koncert ukončila polícia, ktorá po zastavení lode zatkla 11 osôb.



Náročné tempo Sex Pistols dlho neutiahli a v januári 1978 sa kapela rozpadla. Napriek krátkemu fungovaniu a „tuctu“ skladieb sa dodnes považujú za priekopníkov punku. Časopis Rolling Stone zaradil skladbu „God Save the Queen“ na 175. miesto 500 najlepších piesní všetkých čias a skladba je súčasťou Rock'n'rollovej siene slávy.



Pieseň prebehla niekoľkokrát reedíciou a to vždy pri okrúhlom jubileu kráľovnej. Stalo sa tak v roku 2002, 2012 a naposledy ešte za života kráľovnej v máji 2022.