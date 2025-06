Speváčka Suzi Quatro má 75 rokov, koncertovala aj na Slovensku

Bratislava 3. júna (TASR) – Speváčka Suzi Quatro priniesla do Československa rock priamo z kapitalistického Západu. V roku 1979 koncertovala v Prahe a záznam z jej vystúpenia mohli vidieť aj diváci Československej televízie. V tom čase prežívala vrchol svojej umeleckej kariéry. Suzi Quatro bude mať v utorok 3. júna 75 rokov.



Drobná, len 152 centimetrov vysoká hudobníčka sa rozhodla zavesiť si na krk basgitaru. Hoci je pôvodom Američanka, najväčšie úspechy dosiahla vo Veľkej Británii. Ako príležitostná herečka sa objavila v niekoľkých televíznych seriáloch vrátane kriminálky Dempsey a Makepeacová. Pred desiatimi rokmi odohrala koncert v Bratislave a stále je umelecky aktívna.



Suzi Quatro, vlastným menom Susan Kay Quatrocchio sa narodila 3. júna 1950 v Detroite. K hudbe ju viedol otec, učil ju hrať na klavíri aj na bicích nástrojoch. Dokonca hrala na bongá v jeho skupine Art Quatro Trio. V roku 1964 založila so sestrami Arlene, Patti a Nancy skupinu The Pleasure Seekers. Práve tu začala hrať na basovú gitaru, ktorej ostala verná – jej prvým nástrojom bola legendárna Fender Precision Bass, ktorú má dodnes zavesenú na stene vo svojom dome.



V roku 1969 ju anglický producent Mickie Most pozval nahrávať do Británie. Speváčka sa odsťahovala do Londýna. V júni 1973 tu dosiahla svoj prvý úspech, keď sa s piesňou Can The Can dostala na čelo hitparády. Nasledovali ďalšie hity a v rokoch 1973 a 1974 vyšli speváčke prvé albumy s jednoduchými názvami Suzi Quatro a Suzi. Ako predskokanku ju angažovala skupina Slade či americký spevák Alice Cooper. Jej dodnes najznámejším hitom je skladba If You Can´t Give Me Love z roku 1978 a tiež Stumblin' In, duet, ktorý naspievala so spevákom kapely Smokie Chrisom Normanom (1979).



Ako herečka sa objavila v seriáli Happy Days, či v jednom dieli známeho krimiseriálu Dempsey a Makepeacová. Popularitu Suzi Quatro v Európe potvrdzuje fakt, že bola v 70. rokoch niekoľkokrát hviezdou mládežníckeho časopisu Bravo. Suzi Quatro predala dokopy viac než 50 miliónov nosičov. V apríli 2009 speváčku vyhlásila BBC za jednu z dvanástich kráľovien britského popu.



Koncert v bratislavskej Aegon aréne odohrala 19. decembra 2015, koncertovala tiež v Snine (2017), v Seredi (2018) a v Trenčíne (2019). V októbri 2016 získala čestný doktorát z hudby na univerzite Anglia Ruskin v Cambridgi.



Hoci žije v Británii, srdcom je stále doma v Detroite. Spomína si aj na svoj pražský koncert z roku 1979. „Pamätám sa, že publikum bolo ohromne vrúcne. Vnímala som veľmi príjemnú atmosféru, keď so mnou plná hala spievala pesničky ako If You Can't Give Me Love, patrilo to k momentom, na ktoré ťažko zabudnete,“ povedala speváčka v rozhovore pre Denik.cz.



Matka dvoch detí a stará mama Suzi Quatro stále koncertuje, napríklad počas leta ju môžu vidieť diváci v Nemecku.