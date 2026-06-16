< sekcia Magazín
Dejinný Album NME The Queen Is Dead od the Smiths má 40 rokov
Podľa jeho expertov najlepší album v dejinách modernej hudby minimálne do roku 2013 vyšiel 16. júna 1986.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. júna (TASR) - Rôzne ankety a historické rebríčky osviežujú hudobnú sféru a hoci sa vnímajú s rezervou, pri niektorých je vhodné zbystriť pozornosť. Patrí sem aj New Musical Express (NME), špecializovaný britský popkultúrny magazín s vyše 70-ročnou tradíciou a vysokým renomé. Podľa jeho expertov najlepší album v dejinách modernej hudby minimálne do roku 2013 vyšiel 16. júna 1986.
Manchesterské kvarteto The Smiths nahralo pred 40 rokmi svoju tretiu radovú LP-štúdiovku s názvom The Queen Is Dead. Prevažne je považovaná vrcholné dielo jedinečnej autorskej dvojice Morrissey - Johnny Marr. V britskom rebríčku to dotiahla na 2. miesto, v USA to stačilo na 70-ku, lenže recenzenti v prestížnych periodikách neprikladajú komerčnému úspechu až taký význam a svoje kritiky prehodnucujú spolu s časom.
US-magazín Rolling Stone, navzdory priemernému záujmu americkej verejnosti o túto charizmatickú britskú indie kapelu, zaradil tento album na 113. miesto v roku 2020 v aktualizovanom rebríčku najlepších albumov všetkých čias. Pár pozícií zaň umiestnil napr. Hotel California od The Eagles, dvojku od Led Zeppelin, či Achtung Baby od U2, teda komerčne známejšie veci s výrazným štatútom.
Britský NME svojím poradím, aj keď ani nie tak prvým miestom, ako skôr inými "ťahmi", najmä údajnou subjektivitou, rozvíril hladinu v mediálnom priestore. Kritický bol voči nemu predovšetkým The Guardian. Toto periodikum vydalo o sedem rokov skôr poradie "50 albumov, ktoré zmenili hudbu" a paradoxné je, že síce nie vždy rovnakými platňami, ale zložením ich interpretov je do značnej miery podobné výberu v NME. A v The Guardian vyšiel krátko po konkurenčnej ankete článok, v ktorom sa okrem iného uvádza:
"Práve v čase, keď sa autobiografia Morrisseyho predáva mimoriadne úspešne, vzdal hudobný magazín NME – s ktorým mal spevák v minulosti nejednu roztržku – hold tretiemu albumu skupiny The Smiths a označil ho za najlepší album všetkých čias. Hoci bol NME dlhodobo priaznivo naklonený Morrisseyho tvorbe, spevák mal s týmto periodikom neskôr často napäté vzťahy. O poradí rozhodovali súčasní aj bývalí novinári časopisu NME. V aktuálnom vydaní magazínu boli jednotlivým albumom pridelené body podľa poradia v osobných rebríčkoch redaktorov - prvé miesto získalo 50 bodov, druhé 49 atď. V predchádzajúcich anketách NME sa album The Queen Is Dead pravidelne umiestňoval v prvej desiatke."
New Musical Express je známy svojou osobitosťou a nezávislosťou, v zmysle že neberie ohľad na slávu kapely, predajnosť produktov a má pestrý žánrový i medzinárodný záber. V tomto prípade teda jednoznačne nezobral do úvahy ani názorové spory so spevákom a textárom skupiny.
Naposledy v roku 2013 aktualizované poradie 500 najväčších albumov všetkých čias podľa NME obsahuje napríklad až sedem kúskov od amerického folkového básnika Boba Dylana. Päť ich tam má ďalšie hudobná veličina z USA, populárny klasický rocker Bruce Springsteen. Po štyri platne do prvej 500-ky dostala post-punková rocková skupina R.E.M., blues-jazzový experimentálny americký šansoniér Tom Waits, tri tam majú plážoví pop-rockeri Beach Boys a tiež Beastie Boys, ktorých rap-rocková produkcia sa miesi s hardcore-punkom.
Na svoje si prídu aj iné krajiny, NME má vo svojom historickom poradí po tri albumy od islandskej vokálnej divy Björk, od francúzskeho elektronicko-tanečného dua Daft Punk, či od kanadského zoskupenia Arcade Fire, ktorého zvuk vibruje medzi art-rock s barokovým popom. Taktiež trikrát tam figurujú nemeckí elektronickí mágovia Kraftwerk, či waleskí Manic Street Preachers so svojím alternatívnym, ale zároveň výrazne melodickým rockom až popom.
Rebríček 500 naj podľa NME fandí aj rapu a hip hopu - minimálne po tri albumy do zoznamu doručili Public Enemy, Kanye West a Jay Z. Popri nich aj najväčšie dávne hitparádové mená ako Michael Jackson, Prince, či David Bowie, ktorý sa na poradí podieľal najviac - až 50-inou. Najvyššie má na 3. mieste Hunky Dory (1971) s hitmi Life On Mars? a Changes. The Beatles skončili v poradí so sedmičkou LP-čiek druhí s Revolverom (1966 - Taxman, Eleonor Rigby, Yellow Submarine, Tomorrow Never Knows).
The Smiths, ktorí majú v poradí NME päť albumov, zaujali na The Queen Is Dead obalom (s tvárou Alaina Delona), názvom i provokatívnymi textami svojského a unikátneho speváka Morrisseyho. A najmä precítenou hudbou Johnnyho Marra. Gitarista kapely exceloval osvedčenými a neopakovateľnými riffmi i nápaditými melódiami, ktoré sa na poslucháča nelepia, ale povznášajú ho.
Na tomto albume pridali The Smiths aj ďalšie harmónie, ktoré v určitých fázach dávajú piesňam orchestrálnejší zvuk. Všetkých desať songov je okamžite rozoznateľných, ale pritom tvoria homogénny koncept, na ktorom si obaja hlavní členovia skupiny dali záležať aj ako producenti.
Manchesterské kvarteto The Smiths nahralo pred 40 rokmi svoju tretiu radovú LP-štúdiovku s názvom The Queen Is Dead. Prevažne je považovaná vrcholné dielo jedinečnej autorskej dvojice Morrissey - Johnny Marr. V britskom rebríčku to dotiahla na 2. miesto, v USA to stačilo na 70-ku, lenže recenzenti v prestížnych periodikách neprikladajú komerčnému úspechu až taký význam a svoje kritiky prehodnucujú spolu s časom.
US-magazín Rolling Stone, navzdory priemernému záujmu americkej verejnosti o túto charizmatickú britskú indie kapelu, zaradil tento album na 113. miesto v roku 2020 v aktualizovanom rebríčku najlepších albumov všetkých čias. Pár pozícií zaň umiestnil napr. Hotel California od The Eagles, dvojku od Led Zeppelin, či Achtung Baby od U2, teda komerčne známejšie veci s výrazným štatútom.
Britský NME svojím poradím, aj keď ani nie tak prvým miestom, ako skôr inými "ťahmi", najmä údajnou subjektivitou, rozvíril hladinu v mediálnom priestore. Kritický bol voči nemu predovšetkým The Guardian. Toto periodikum vydalo o sedem rokov skôr poradie "50 albumov, ktoré zmenili hudbu" a paradoxné je, že síce nie vždy rovnakými platňami, ale zložením ich interpretov je do značnej miery podobné výberu v NME. A v The Guardian vyšiel krátko po konkurenčnej ankete článok, v ktorom sa okrem iného uvádza:
"Práve v čase, keď sa autobiografia Morrisseyho predáva mimoriadne úspešne, vzdal hudobný magazín NME – s ktorým mal spevák v minulosti nejednu roztržku – hold tretiemu albumu skupiny The Smiths a označil ho za najlepší album všetkých čias. Hoci bol NME dlhodobo priaznivo naklonený Morrisseyho tvorbe, spevák mal s týmto periodikom neskôr často napäté vzťahy. O poradí rozhodovali súčasní aj bývalí novinári časopisu NME. V aktuálnom vydaní magazínu boli jednotlivým albumom pridelené body podľa poradia v osobných rebríčkoch redaktorov - prvé miesto získalo 50 bodov, druhé 49 atď. V predchádzajúcich anketách NME sa album The Queen Is Dead pravidelne umiestňoval v prvej desiatke."
New Musical Express je známy svojou osobitosťou a nezávislosťou, v zmysle že neberie ohľad na slávu kapely, predajnosť produktov a má pestrý žánrový i medzinárodný záber. V tomto prípade teda jednoznačne nezobral do úvahy ani názorové spory so spevákom a textárom skupiny.
Naposledy v roku 2013 aktualizované poradie 500 najväčších albumov všetkých čias podľa NME obsahuje napríklad až sedem kúskov od amerického folkového básnika Boba Dylana. Päť ich tam má ďalšie hudobná veličina z USA, populárny klasický rocker Bruce Springsteen. Po štyri platne do prvej 500-ky dostala post-punková rocková skupina R.E.M., blues-jazzový experimentálny americký šansoniér Tom Waits, tri tam majú plážoví pop-rockeri Beach Boys a tiež Beastie Boys, ktorých rap-rocková produkcia sa miesi s hardcore-punkom.
Na svoje si prídu aj iné krajiny, NME má vo svojom historickom poradí po tri albumy od islandskej vokálnej divy Björk, od francúzskeho elektronicko-tanečného dua Daft Punk, či od kanadského zoskupenia Arcade Fire, ktorého zvuk vibruje medzi art-rock s barokovým popom. Taktiež trikrát tam figurujú nemeckí elektronickí mágovia Kraftwerk, či waleskí Manic Street Preachers so svojím alternatívnym, ale zároveň výrazne melodickým rockom až popom.
Rebríček 500 naj podľa NME fandí aj rapu a hip hopu - minimálne po tri albumy do zoznamu doručili Public Enemy, Kanye West a Jay Z. Popri nich aj najväčšie dávne hitparádové mená ako Michael Jackson, Prince, či David Bowie, ktorý sa na poradí podieľal najviac - až 50-inou. Najvyššie má na 3. mieste Hunky Dory (1971) s hitmi Life On Mars? a Changes. The Beatles skončili v poradí so sedmičkou LP-čiek druhí s Revolverom (1966 - Taxman, Eleonor Rigby, Yellow Submarine, Tomorrow Never Knows).
The Smiths, ktorí majú v poradí NME päť albumov, zaujali na The Queen Is Dead obalom (s tvárou Alaina Delona), názvom i provokatívnymi textami svojského a unikátneho speváka Morrisseyho. A najmä precítenou hudbou Johnnyho Marra. Gitarista kapely exceloval osvedčenými a neopakovateľnými riffmi i nápaditými melódiami, ktoré sa na poslucháča nelepia, ale povznášajú ho.
Na tomto albume pridali The Smiths aj ďalšie harmónie, ktoré v určitých fázach dávajú piesňam orchestrálnejší zvuk. Všetkých desať songov je okamžite rozoznateľných, ale pritom tvoria homogénny koncept, na ktorom si obaja hlavní členovia skupiny dali záležať aj ako producenti.