Tri dni Kondora - štýlový špionážny thriller má 50 rokov

Na snímke Robert Redford. Foto: TASR/AP

V reálnom čase snímka nezaznamenala nejaký fenomenálny úspech, ale mala oscarovú nomináciu za strih a tri nominácie na Zlatý glóbus.

Autor TASR
Los Angeles 25. septembra (TASR) - Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov minulý týždeň, necelých desať dní pred 50. výročím premiéry filmu Tri dni Kondora. Do kín v USA prišiel 25. septembra 1975 štýlový špionážny thriller, majstrovský kúsok režiséra Sydneyho Pollacka. Hlavnú postavu priam charizmaticky stvárnil slávny americký herec, ktorý mal v tom čase za sebou už niekoľko úspechov na čele so snímkami Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz.

Aj pre Pollacka to už bolo obdobie po prvých úspechoch, na konte mal režisérsku nomináciu na Oscara i Zlatý glóbus z roku 1970 (Kone sa taktiež strieľajú). Zároveň to už bola jeho štvrtá a opäť výrazná spolupráca s hercom, ktorý svet cinemá okúzľoval ideálnou kombináciou talentu, príjemného výzoru a celkového vystupovania. Podobné atribúty patrili aj druhej zásadnej postave, stvárnila ju Faye Dunawayová.

Tri dni Kondora však nie je žiadna "easy" špionážna jazda s romantickou atmosférou, tobôž vyvrcholením. Obe hlavné postavy len poľudšťujú dej a hudba Davea Grusina mu dáva trochu odľahčenú atmosféru, tak ako aj humor v niektorých dialógoch. Ináč je to však napínavý starosvetský thriller, ktorý sa "nepára" a veľmi skoro dáva do hry tvrdo prezentovaný masaker.

Mladý literárny vedec Joe Turner po návrate z obeda nachádza zavraždených šiestich kolegov z newyorského literárno-historického ústavu, v ktorom sa pre potreby vlády analyzujú knihy a tlačené médiá z celého sveta. Keďže je zároveň utajený externý spolupracovník CIA, pod svojím krycím menom Kondor informuje o udalosti centrálu, do ktorej predtým poslal správu o zvláštnej knihe, preloženú do netradičných jazykov. Veľmi rýchlo pochopí, že aj jeho život visí na vlásku, uniká, nachádza zabitého siedmeho kolegu a zmocní sa atraktívnej rukojemníčky, ktorú najprv väzní u nej doma a využíva jej auto. Kathy sa stáva spojencom, zamiluje sa do neho a on jej city svojím drsným šarmom opätuje.



Línia špionážnych zápletiek je postavená na postupnom odkrývaní "ropných" záujmov v blízkovýchodnej sekcii CIA. Briskný vedecký a čitateľský úsudok v kombinácii s detektívnou záľubou začal byť pre niektoré bezohľadné a vplyvné osoby vo vnútri organizácie ešte oveľa nebezpečnejší ako fungovanie celej analytickej literárnej sekcie. Šéf sprisahaneckej časti dáva odstrániť aj ďalších ľudí, medzi nimi "volavku", Turnerovho kamaráta z detstva počas narafičenej schôdzky som zámerom zabiť Kondora. Ten pre zmenu za svedectva Kathy u nej doma v sebaobrane zastrelí votrelca, falošného poštára, ktorý sa podieľal na masakri v ústave. V spleti odhaľovania vyniká aj postava nájomného vraha v podaní Maxa von Sydowa.

V reálnom čase snímka nezaznamenala nejaký fenomenálny úspech, ale mala oscarovú nomináciu za strih a tri nominácie na Zlatý glóbus. Najmä si však získala širšiu priazeň, neskôr i mnohých televíznych divákov, tých, ktorí nečakajú vždy jasnú pointu, nebodaj s happyendom. Pollackov film má otvorený koniec, ale nie v zmysle dnes už bežných zámerov nechať si zadné dvierka pre pokračovania filmov, či seriálov.

V Troch dňoch Kondora je v závere otvorených viacero dverí, vzťahové, mediálne i týkajúce sa boja o život hlavného hrdinu. Esencia kvality tkvie vo všeobecnom filmárskom kumšte širšej škály tvorcov a hercov, ktorí vytvorili dramatický a štýlový špionážny film s podmanivou atmosférou. Vystihuje to aj jeden z pozitívnych výrokov na csfd.sk: "Konšpiračná paranoja je taká presvedčivá, že po tomto filme nebudete veriť poštárovi, že po vás nejde."
