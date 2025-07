Zelda Fitzgeraldová, ikona džezového veku s tragickým osudom

Montgomery/Bratislava 24. júla (TASR) - Život Zeldy Fitzgeraldovej bol neodmysliteľne spätý s jej manželom, svetoznámym spisovateľom Francisom Scottom Fitzgeraldom, autorom slávneho románu Veľký Gatsby. Ich vzťah na začiatku plný lásky, neskôr poznačený hádkami, žiarlivosťou, alkoholom a chorobou Zeldy, pútal v 20. a 30. rokoch minulého storočia veľkú pozornosť.



Traduje sa, že boli vôbec prvou nehollywoodskou dvojicou, výrazne prepieranou v tom čase sa rodiacom americkom bulvári. V konečnom dôsledku však išlo o vzťah dvoch nespútaných ľudí, ktorých ničila hlavne nehasnúca túžba po slobode.



Od narodenia Zeldy Fitzgeraldovej, ikony „džezového veku“, ako nazval búrlivé 20. roky minulého storočia jej manžel, uplynie vo štvrtok 24. júla 125 rokov.



Ich nekonformné životy a vzťah, sa stali námetom pre viaceré filmy a romány. V americkej snímke režiséra Georgea Schaefera The Last of the Belles z roku 1974, je hlavnou postavou spisovateľ, ktorého stvárnil Richard Chamberlain. Ďalší nemenej známy herec Jeremy Irons si Fitzgeralda zahral v kanadsko-americkom filme Posledné volanie (Last Call) z roku 2002, ktorý režíroval Henry Bromell.



Z pohľadu Zeldy je zasa ich životný príbeh prerozprávaný v románe francúzskeho spisovateľa Gillesa Leroya Alabama Song s podtitulom Príbeh Zeldy Fitzgeraldovej, ktorý vyšiel v roku 2009 aj v slovenskom preklade. Zelda je hlavnou postavou aj v románe Z: A Novel of Zelda Fitzgerald (2013) americkej autorky Therese Anne Fowlerovej. Príbeh o tom, kto bola v skutočnosti Zelda, okrem toho, že ju mnohí vnímali len ako manželku slávneho spisovateľa, vyšiel v roku 2014 v českom preklade pod názvom Z jako Zelda.



Zelda Fitzgeraldová, rodená ako Sayreová, sa narodila 24. júla 1900 v Montgomery v americkom štáte Alabama. Vyrastala v bohatej a váženej južanskej americkej rodine, jej otec bol alabamský sudca. Od ranej mladosti nespútaným správaním pútala pozornosť mongomerskej protestantskej meštianskej spoločnosti a bola častým predmetom miestnych klebiet.



S Fitzgeraldom sa zoznámila koncom prvej svetovej vojny, keď budúci spisovateľ slúžil v americkej armáde. V lete roku 1918 sa totiž ocitol vo výcvikom tábore blízko rodného mesta Zeldy. Stretli sa na tanečnej zábave a Fitzgerald sa do dievčaťa, ktoré vzbudzovalo verejné pohoršenie - veľa fajčilo a vyvolávalo dojem, akoby sa denne bozkávalo s tisíckou mužov - na prvý pohľad zamiloval.



Na sobáš so Zeldou si však musel počkať dva roky. So svadbou totiž jej rodina a vlastne aj ona sama, súhlasili až potom, ako dosiahol úspech svojim prvým románom Tato strana raja. Svadbu mali v newyorskej Katedrále sv. Patrika 3. apríla 1920. Koncom toho istého roka prišla na svet ich dcéra Frances Scott Fitzgerald, ktorá bola ich jediným dieťaťom.



V New Yorku tvorili jeden z najznámejších párov. Zúčastňovali sa najvyberanejších večierkoch a vtedajšie bulvárne média doslova poľovali na Fitzgeraldovcov. Hoci tvorili celebritný pár, mali často problémy s peniazmi, a aby Fitzgerald splatil dlhy, písal krátke poviedky do newyorských denníkov. Postupne sa ale jeden druhému odcudzili, čo sa prejavovalo aj neverami.



Na začiatku 30. rokov diagnostikovali Zelde schizofréniu, a aj preto väčšinu nasledujúceho života strávila na psychiatrických klinikách, ktoré Fitzeralda finančne úplne ruinovali. V roku 1933 vydala Zelda svoj jediný román Save Me the Waltz (Posledný valčík je môj). V tom čase sa jej manžel už čoraz viac utápal v alkohole a v tvorivej kríze.



Francis Scott Fitzgerald zomrel 21. decembra 1940. Jeho, napriek všetkým krízam, celoživotná láska Zelda Fitzgeraldová, zomrela 10. marca 1948 pri požiari psychiatrickej kliniky, v ktorej bola hospitalizovaná.