< sekcia Magazín
Ed Sheeran vydáva Play Super Deluxe Edition s bonusovými skladbami
Album Play vyšiel v septembri 2025 a debutoval na prvom mieste britskej hitparády.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Ed Sheeran predstavuje Play (Super Deluxe Edition) - rozšírenú verziu albumu Play, ktorá obsahuje 14 bonusových skladieb, z toho päť úplne nových. Hlavným ťahákom je rytmická, energická skladba Skeletons, ktorú Sheeran produkoval spoločne s Blakom Slatkinom a P2J (Burna Boy, Wizkid). Pieseň vznikla po hádke, ktorá mu dlho ležala v hlave, a zachytáva napätie medzi snahou posunúť sa ďalej a pretrvávajúcim dozvukom minulosti. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Špeciálna vinylová edícia prináša 24-stranovú knihu s doteraz nezverejnenými fotografiami z natáčania albumu Play, ručne písanými poznámkami ku každej skladbe, kompletnými textami a exkluzívnou grafikou, vytvorenou iba pre túto verziu.
Album Play vyšiel v septembri 2025 a debutoval na prvom mieste britskej hitparády. Predstavuje odvážnu zmenu smeru, vznikal v niekoľkých krajinách a zásadnú úlohu zohral mesačný tvorivý pobyt v Indii, kde Sheeran spolupracoval s miestnymi hudobníkmi a nechal sa inšpirovať tamojšími tradíciami. Zvuk albumu ovplyvnili indické a perzské hudobné kultúry a ich nečakané prepojenia s írskym folklórom, na ktorom Sheeran vyrastal. Tento globálny prístup sa organicky prelína s typickými Sheeranovými prvkami: emocionálne úprimným písaním a intímnymi baladami.
Minulý týždeň mal na Netflixe premiéru projekt One Shot with Ed Sheeran, unikátny hudobný film natočený na jeden záber, režírovaný držiteľom ceny Emmy Philipom Barantinim (Adolescent). Nakrúcanie prebehlo počas jedného popoludnia v New Yorku a sleduje Sheerana, ako v reálnom čase hrá svoje najväčšie hity od nástupísk metra až po improvizované koncerty na ulici, a zachytáva pritom spontánnosť mesta v jednom neprerušenom zábere. Tento rok bol Sheeran zaradený medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta podľa časopisu Time.
Špeciálna vinylová edícia prináša 24-stranovú knihu s doteraz nezverejnenými fotografiami z natáčania albumu Play, ručne písanými poznámkami ku každej skladbe, kompletnými textami a exkluzívnou grafikou, vytvorenou iba pre túto verziu.
Album Play vyšiel v septembri 2025 a debutoval na prvom mieste britskej hitparády. Predstavuje odvážnu zmenu smeru, vznikal v niekoľkých krajinách a zásadnú úlohu zohral mesačný tvorivý pobyt v Indii, kde Sheeran spolupracoval s miestnymi hudobníkmi a nechal sa inšpirovať tamojšími tradíciami. Zvuk albumu ovplyvnili indické a perzské hudobné kultúry a ich nečakané prepojenia s írskym folklórom, na ktorom Sheeran vyrastal. Tento globálny prístup sa organicky prelína s typickými Sheeranovými prvkami: emocionálne úprimným písaním a intímnymi baladami.
Minulý týždeň mal na Netflixe premiéru projekt One Shot with Ed Sheeran, unikátny hudobný film natočený na jeden záber, režírovaný držiteľom ceny Emmy Philipom Barantinim (Adolescent). Nakrúcanie prebehlo počas jedného popoludnia v New Yorku a sleduje Sheerana, ako v reálnom čase hrá svoje najväčšie hity od nástupísk metra až po improvizované koncerty na ulici, a zachytáva pritom spontánnosť mesta v jednom neprerušenom zábere. Tento rok bol Sheeran zaradený medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta podľa časopisu Time.