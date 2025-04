Ed Sheeran začal novú hudobnú etapu vydaním singla Azizam

Bratislava 5. apríla (TASR) - Ed Sheeran predstavil nový song s názvom Azizam, ktorého názov pochádza z perzštiny a znamená ‚môj milý‘ alebo ‚moja láska‘. Ed sa týmto singlom vracia k radosti, svetlu, láske a hravosti. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Skladba Azizam vznikla v spolupráci so švédsko-iránskym producentom Ilyom Salmanzadehom (spolupracoval aj s Arianou Grande, Charli XCX, Ellie Goulding a Sam Smithom). Vďaka Edovej neúnavnej zvedavosti spoločne objavili pozoruhodné prepojenie medzi perzskou a írskou ľudovou hudbou, a práve Ed bol tým, kto tieto vplyvy dokázal pretaviť do moderného popového kontextu. Výsledkom je rytmická, farebná a radostná skladba oslavujúca prítomný okamih a výzvu k tancu medzi svetlami na parkete, kým nevyjde slnko. Pieseň Azizam je dôkazom toho, že emócie sú univerzálne - bez ohľadu na kultúru či jazyk.







"Hoci je Azizam úplne iná ako všetko, čo som kedy vytvoril, cítim v nej niečo dôverne známe. Chcel som v nej zachytiť atmosféru oslavy a vďaka Ilyovi sa to podarilo. Práca s ním bola nesmierne inšpiratívna," hovorí Sheeran.



Videoklip k skladbe sleduje Eda na ceste naprieč USA a Veľkou Britániou s ružovým balónikom v tvare srdca. Z newyorského taxíka cez Los Angeles v klasickom kabriolete až po daždivý vidiek v Massachusetts - Sheeran počas svojho putovania vedie pouličné oslavy v New Orleans a navštívi Boston, Nashville a, samozrejme, aj svoj milovaný futbalový klub Ipswich Town FC.



Po uzavretí svojej úspešnej ‚matematickej‘ éry sa Ed Sheeran vracia v plnej sile a s odvahou vstupuje do novej kapitoly roku 2025. Album, ktorého podrobnosti budú čoskoro odhalené, má ambíciu sa stať jednou z kľúčových popových nahrávok tohto roku.