Edity sú materialisticky založené a vypočítavé
Editky zvyčajne svedomito študujú.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Ženské meno Edita má anglický pôvod a v preklade znamená "bohatá, šťastná". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Editka, Dita, Ditka. Meniny majú 26. septembra.
Nositeľky krstného mena Edita sú materialisticky založené a vypočítavé. Ak sa pre niečo rozhodnú, je ťažké dosiahnuť, aby zmenili názor. Editky zvyčajne svedomito študujú. Keďže sú ctižiadostivé, ľahko podľahnú túžbe získať akademické tituly. V zamestnaní dokážu robiť hotové zázraky všade tam, kde je potrebný takt, opatrnosť a rozhodnosť.
Sú odolné a zvyčajne obdarené výbornou vitalitou. Vedia sa psychicky i fyzicky chrániť a vytvoriť si životnú rovnováhu. Z času na čas trpia ochoreniami dýchacích ciest. Stravu by si mali obohacovať najmä o vitamíny A a E.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, ochranné kamene achát a opál.
