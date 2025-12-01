< sekcia Magazín
Edmund je starostlivý
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Mužské meno Edmund má anglický pôvod a v preklade znamená "mocný ochranca". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich Edmo, Edmino, Edminko.
Edmundovia, ktorí majú meniny 1. decembra, nie sú ctižiadostiví. Uprednostňujú skôr pokojný, pohodlný život. Sú starostliví, nežní a tolerantní.
Študujú zvyčajne na slušnej úrovni, lebo sa dobre prispôsobujú všetkým vyučovacím predmetom a vedia sa sústrediť na informácie, ktoré dostávajú. Keďže sú precízni, stávajú sa napríklad technikmi, úspech môžu dosiahnuť aj v lekárskom povolaní.
Šťastie a istotu hľadajú vo svojej rodine, pre ktorú sú ochotní urobiť veľa.
Sú životaschopní, ale rýchlo sa unavia a potrebujú veľa spánku. Mali by sa vyhýbať mastným jedlám. Do stravy by si mali zaradiť najmä zeleninu, ryby a sóju.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastnými farbami sú purpurová a zelená. Ochranné rastliny prvosienka a rozmarín, ochranné kamene chalcedón a jaspis.
