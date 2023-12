Edvard Munch, priekopník expresionizmu, sa narodil pred 160 rokmi

Loten/Bratislava 12. decembra (TASR) - Za asi najslávnejší obraz Edvarda Muncha Výkrik zaplatil americký miliardár Leon Black v roku 2012 rekordných 120 miliónov dolárov. Predchádzajúci rekord za umelecké dielo predané na aukcii vytvoril obraz Pabla Picassa Akt so zelenými listami a bustou, ktorý v roku 2010 v vydražili za 106,5 milióna dolárov.



Od narodenia nórskeho maliara Edvarda Muncha, priekopníka expresionizmu, uplynie v utorok 12. decembra 160 rokov.



Edvard Munch sa narodil 12. decembra 1863 v nórskom meste Loten do rodiny vojenského lekára. Jeho matka aj sestra zomreli na tuberkulózu a s ich stratou sa budúci maliar ťažko vyrovnával, čo sa prejavilo aj v jeho dielach, ktorých témami boli nezriedka smrť a psychické rozpoloženia človeka.



Už v prvých kresbách zachytával svoje pocity a neobyčajný svet fantázie inšpirovaný príbehmi amerického spisovateľa Edgara Allana Poea. Vplyv na jeho tvorbu mal aj jeho otec, ktorý mu neustále pripomínal mŕtvu matku, čo hraničilo až s obsesiou a náboženským fanatizmom.



V roku 1879 študoval na Kráľovskej akadémii umenia a dizajnu pod vedením Christiana Krohga. Potom pôsobil isté obdobie v Paríži, kde maliara nadchol impresionizmus a symbolizmus, ktoré sa prejavili v jeho obrazoch. Stal sa však priekopníkom a jedným z hlavných predstaviteľov expresionizmu a majstrom zobrazovania ľudskej úzkosti.



Munchov úspech sa nerodil ľahko, jeho obrazy sa stretávali často s nepochopením. Prejavilo sa to napríklad v roku 1892, keď ho Únia berlínskych umelcov pozvala do Berlína, ale jeho vystavené obrazy vyvolali škandál a výstavu po týždni zatvorili.



Prelomovým rokom v jeho umeleckej kariére sa stal rok 1904, keď podpísal zmluvu s berlínskym predajcom umeleckých diel Brunom Cassirerom. V období nacizmu však Munchovo dielo považovali v Nemecku za zdegenerované umenie a odstránili ho z galérií, čo maliar ťažko niesol, pretože Nemecko považoval za svoju druhú vlasť.



Medzi jeho najznámejšie diela patrí obraz Výkrik, ktorý pochádza zo série Vlys života. Existujú štyri verzie diela, ktoré Munch namaľoval v období rokov 1893 – 1910 a tiež okolo 50 litografií vytlačených v roku 1895. Každá verzia je však originálom, ktorý sa líši najmä farebne.



K umelecky významným patrí aj jeho obraz Bozk (1892), v ktorom sú muž a žena zovretí vo vášnivom objatí, ich telá sa spájajú do jednej zvlnenej formy a tváre splývajú do seba tak, že si nezachovávajú žiadne individuálne rysy. Stratu svojej milovanej sestry Sophie zachytil zasa v ďalšom známom diele Smrť v izbe chorého.



Sám maliar údajne trpel maniodepresívnou psychózou, pre ktorú sa rozhodol neuzavrieť manželstvo so svojou životnou láskou Tullou Larsenovou, ktorá sa neskôr vydala za iného muža a maliar sa stiahol do ústrania. Zdravotne problémy spojené s nadmerným užívaním alkoholu, priviedli Muncha v roku 1908 na kliniku doktora Daniela Jacobsena.



Jeden z najuznávanejších expresionistických maliarov 20. storočia Edvard Munch zomrel 23. januára 1944 v nórskom Ekely neďaleko Osla vo veku 81 rokov.



Nórsko si v roku 2013 pripomenulo svojho slávneho rodáka a jeho 150. výročie narodenia sériou poštových známok s motívom jeho najznámejších diel vrátane svetoznámeho diela Výkrik.