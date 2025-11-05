< sekcia Magazín
Ekofond SPP otvára štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia
Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlasuje štvrtý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“ pre školský rok 2025/2026. Je určená pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl od 13 rokov.
Autor OTS
Bratislava 5. novembra (OTS) - Jej cieľom je rozprúdiť zodpovedný prístup k životnému prostrediu, hľadanie udržateľných riešení vo vlastnom okolí a zrozumiteľnú komunikáciu týchto tém – priamo tam, kde mladí žijú: na sociálnych sieťach.
Súťaž vznikla v roku 2022 ako jedinečná platforma, ktorá prepája ekologické vzdelávanie, kreativitu a digitálnu komunikáciu. Za tri ročníky prepojila stovky mladých ľudí a pedagógov, ktorí spoločne rozbehli osvetu aj konkrétne projekty na ochranu prírody – od školských kompostovísk a zelených oddychových zón cez zberné nádoby na dažďovú vodu až po vlastné environmentálne kampane a podcasty.
Nový ročník dáva mladým možnosť na tieto úspechy nadviazať a ukázať, že aj generácia Z má svoje „cool riešenia“ pre planétu. „V tejto súťaži vyhráva každý, kto sa rozhodne pristupovať k planéte zodpovedne. Aj malá zmena v správaní, môže mať veľký dopad,“ uviedla Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.
Ambíciou súťaže je prepojiť svet mladých so svetom ekológie. Sociálne siete, ich prirodze-né prostredie, sa menia na nástroj, ktorý šíri pozitívne príklady a podporuje environmen-tálne uvedomelé správanie.
Ekofond SPP chce aj týmto spôsobom rozvíjať „energetickú gramotnosť“, podporovať kritické myslenie, tímovú prácu a praktické skúsenosti s tvorbou projektov a komunikáciou s komunitami.
„Chceme mladých ľudí naučiť, že sociálne siete môžu byť nielen zdrojom zábavy, ale aj miestom, kde môžu šíriť dôležité a pravdivé informácie o udržateľnosti. To je ich reálna sila ako greenfluencerov,“
dopĺňa Zlatica Vargová.
Kto sa môže prihlásiť:
Žiaci a žiačky základných a stredných škôl od 13 rokov v zložení traja študenti a pedagóg/pedagogička, ktorý je zároveň aj koordinátorom projektu.
Ako sa prihlásiť:
Registrácia do súťaže prebieha výlučne online - koordinátor môže svoj tím prihlásiť prostredníctvom formuláru na Greenfluenceri a energia.
Uzávierka prihlášok:
Online registrácia súťažných tímov prebieha od 3. novembra do 21. novembra 2025, do polnoci.
Viac informácií o súťaži Greenfluenceri a energia sa dozviete na www.ekofondspp.sk.
