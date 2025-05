Ela je zmyselná, jej totemové zviera je ježko

Bratislava 24. mája (TASR) - Ženské meno Ela je odvodené od mena Helena, ktoré má grécky pôvod a jeho význam je "svetlo". Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného mena oslovujeme aj Elka, Eli, Elinka. Meniny oslavujú 24. mája.



Ich povaha nie je práve prispôsobivá. Keď sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by chceli, uzavrú sa do seba, zvinú sa do klbka, alebo sa naježia ako ich zvierací totem ježko. Ely chcú vládnuť iným. Sú veľmi zmyselné a strhujúce. Ide o ženy, ktoré sú odolné, vedia sa psychicky i fyzicky chrániť a vytvoriť si životnú rovnováhu. Ely by mali pravidelne jesť, podľa možnosti v rovnakom čase a bez náhlenia.



Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú žltá, biela. Ochranné rastliny prvosienka, rebarbora, ochranný kameň citrín.