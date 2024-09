LEGENDA V AKCII: Elán 70 Rock Symphony dvíhala fanúšikov zo sedadiel

Bratislava 30. septembra (TASR) - Bratislavská Tipos aréna patrila uplynulý víkend hudbe. Slovenská legenda Elán tu počas troch dní odohrala tri koncerty Elán 70, Elán 70 pre Vaša a premiérový Elán 70 Rock Symphony. Trikrát zaplnené hľadisko a skvelá atmosféra na koncertoch bude medzi fanúšikmi doznievať ešte niekoľko dní.



Mimoriadnej pozornosti sa dostalo najmä tretiemu koncertu Elán Rock Symphony, ktorý na seba nechal čakať od založenia kapely, aby protagonisti dali súhlas na jeho realizáciu. K šestici členov Elánu tak pribudol na pódiu 27 členný orchester Bohemia Symphony Orchestra of Prague na čele so šéfdirigentom Martinom Šandom. Premiéra tohto mimoriadneho koncertu však nebude mať v dohľadnej dobe reprízu.



V prípade skupiny Elán stojí otázka tak, čo zaradiť do playlistu, keď za tie roky majú na svojom konte desiatky hitov a mnohé z nich už zľudoveli. Vybrali ich 25, medzi nimi Kamaráti, Vymyslená, Od Tatier k Dunaju, Ulica, Fero, Tuláci v podchodoch, Dresy, Kráľovná bielych tenisiek, Človečina, Van Goghovo ucho, Kočka, Stužková, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na Pražskom orloji, Bosorka, Sestrička z Kramárov, Čaba neblázni, Voda, čo ma drží nad vodou a na záver Nie sme zlí. Predviedli sa aj muzikanti bez dvojice protagonistov a vokalisti, keď ponúkli medley z elánskych piesní H. Ch. Andersen, Neobzerajte sa pani Lótová, Dve a dve, Tisíc a jeden krát, Zanedbaný sex.



Spevokol aréna sa nedal dvakrát ponúkať a spieval ako o dušu, však v playliste boli samé hity. Najviac však bolo počuť hľadisko pri skladbe Voda, čo ma drží nad vodou z filmu Fontána pre Zuzanu 3.



Elánske publikum je dnes už trojgeneračné, však záverečná pesnička Nie sme zlí vyšla na rovnomennej LP platni v októbri 1982, takže má už 42 rokov. Záverečný standing ovation bol viac ako zaslúžený, tento koncert na rozdiel od predošlých dvoch bol totiž so sedením na ploche a vstali všetci, starší aj mladší. Elán sa na koncertoch predstavil v zostave Jožo Ráž, Jano Baláž, Ľubo Horňák, Peter Farnbauer, Štefan Bugala, Pavol Bartovic a opäť potvrdil, že bez ohľadu na vek má elánu na rozdávanie.



"Myslím si, že dneska sa nám to podarilo. To je všetko. Po tých piatich rokoch, čo sme hrali aktívne, ľudia nezabudli a vzdali nám takýto hold," povedal po koncerte pre TASR Jano Baláž.



"Museli sme cvičiť, lebo sme dlho nehrali. Ale nejak sa to podarilo," dodal skoro vždy stručný Jožo Ráž.