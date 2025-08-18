< sekcia Magazín
Eleny a Heleny sú ženy, ktoré sa dobre cítia iba vo vlastnom svete
Eleny a Heleny majú výborné organizačné schopnosti.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ženské meno Elena je odvodené od mena Helena. Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená "svetlo". Na Slovensku sú tieto mená bežne zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Hela, Helenka, Ela, Elenka.
Eleny aj Heleny oslavujú meniny 18. augusta. Sú to ženy, ktoré sa dobre cítia iba vo vlastnom svete. Tieto dievčatá a dámy majú citlivú povahu a veľmi ťažko odpúšťajú.
Až na výnimky sa v aktivite nepretrhnú, pretože si myslia, že dôležitejšia je ich prítomnosť ako činnosť. Sú zjavne spoločenské a niekedy rozmarné. Eleny a Heleny majú výborné organizačné schopnosti.
Ich životná sila nie je celkom uspokojivá. Zvýšenú pozornosť by mali venovať najmä obličkám a chrbtici.
Eleny a Heleny ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, rasca, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
