Pondelok 18. august 2025
Eleny a Heleny sú ženy, ktoré sa dobre cítia iba vo vlastnom svete

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Eleny a Heleny majú výborné organizačné schopnosti.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ženské meno Elena je odvodené od mena Helena. Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená "svetlo". Na Slovensku sú tieto mená bežne zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Hela, Helenka, Ela, Elenka.

Eleny aj Heleny oslavujú meniny 18. augusta. Sú to ženy, ktoré sa dobre cítia iba vo vlastnom svete. Tieto dievčatá a dámy majú citlivú povahu a veľmi ťažko odpúšťajú.

Až na výnimky sa v aktivite nepretrhnú, pretože si myslia, že dôležitejšia je ich prítomnosť ako činnosť. Sú zjavne spoločenské a niekedy rozmarné. Eleny a Heleny majú výborné organizačné schopnosti.
Ich životná sila nie je celkom uspokojivá. Zvýšenú pozornosť by mali venovať najmä obličkám a chrbtici.

Eleny a Heleny ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, rasca, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
