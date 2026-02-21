Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Eleonóra je očarujúca

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Eleonóry majú otvorenú povahu.

Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Eleonóra je španielske ženské meno, pochádza asi z arabského Elinnor, čo znamená "Boh je moje svetlo". Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo. Ak náhodou stretneme Eleonóru, oslovujeme ju aj Eli, Ela, Eleonórka. Meniny oslavujú tieto dievčatká a dámy 21. februára.

Eleonóry majú otvorenú povahu. Často hľadajú ospravedlnenie chýb iných, ale sebe nič neodpúšťajú. Nezaoberajú sa svojím šťastím, ony ho tvoria. Sú očarujúce. Vo všeobecnosti ich vedie hlboká a skrytá viera bez toho, aby sa pokúšali nájsť vysvetlenie pre svoje presvedčenie.

Eleonóry by mali konzumovať viac mliečnych výrobkov.

Ich obľúbenými farbami sú zelená, čierna a modrá. Ochranné rastliny medovka, koriander, mak a krokus (Crocus chrysanthus). Ochranné kamene achát, zirkón a jaspis.
