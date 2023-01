Elitný automobilový dizajnér Jozef Kabaň má 50 rokov

Námestovo/Vavrečka 4. januára (TASR) – Radí sa medzi elitu vo svete automobilového dizajnu a jeho meno spájajú s viacerými ikonickými autami vrátane veľmi vzácneho modelu Bugatti Veyron. V máji minulého roka mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. V stredu 4. januára bude mať slovenský automobilový dizajnér Jozef Kabaň 50 rokov.



Narodil sa 4. januára 1973 v obci Vavrečka v okrese Námestovo. Svoj talent a zároveň záľubu – kresbu štvorkolesových osobných vozidiel prejavil už v Ľudovej škole umenia v Námestove. Keďže tento koníček ho neprechádzal ani v puberte, vyštudoval strednú umeleckú školu v Kremnici v odbore dizajn. Po jej ukončení začal v roku 1991 študovať produktový a priemyselný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.



V prvom ročníku sa zúčastnil dizajnérskej súťaže pre automobilku Škoda, ktorú vyhlásil jej materský koncern Volkswagen. Vtedy sa umiestnil na druhom mieste, čím si zabezpečil už ako 20-ročný možnosť pracovať pre Volkswagen, najskôr v rámci štipendia a neskôr ako dizajnér automobilových exteriérov. Vtedy štúdium nedokončil a naplno sa venoval budovaniu svojej kariéry.



Vždy ho nadchne, keď na ceste vidí auto, ktoré dizajnoval. "Ale človek vždy skôr rozmýšľa už nad ďalším. Akým spôsobom sa budeme uberať ďalej," vyjadril sa Kabaň v máji minulého roka pri preberaní vyznamenania od slovenskej prezidentky. Ako priblížil, vytvorenie nového dizajnu konkrétneho modelu trvá približne štyri až päť rokov.



Po viac ako troch rokoch práce vo Volkswagene požiadal o možnosť pokračovať v štúdiu a to na londýnskej Royal College of Art. Napriek tomu, že z predchádzajúceho štúdia na vysokej škole nemal dokončený bakalársky titul, škola mu udelila výnimky a mohol navštevovať magisterské štúdium. Dopomohli mu k tomu výsledky v práci, keďže v tom čase už dve autá, ktoré nadizajnoval, boli vo výrobe. Školu absolvoval v roku 1997 s titulom Master of Arts v odbore design vozidiel.



Na legendárnom Bugatti Veyron začal pracovať v roku 1999, pričom navrhol dizajn celého exteriéru vozidla okrem kolies. V roku 2003 prešiel z materskej spoločnosti do koncernu Audi, kde po troch rokoch zastával pozíciu vedúceho Centra pre dizajn exteriéru. Od roku 2008 pôsobil ako vedúci oddelenia dizajnu značky Škoda Auto. Počas tohto pôsobenia bol autorom dizajnu modelov Kodiaq, Superb, Octavia či miniáut Volkswagen Lupo a Seat Arosa. Škodovkám dal novú výraznú tvár charakterizovanú jasnými čistými líniami a vyváženými proporciami.



V roku 2017 prešiel do automobilky BMW. Tu sa v roku 1019 stal vedúcim dizajnérom britskej značky Rolls-Royce. Po niekoľkých mesiacoch však oznámil svoju rezignáciu a v roku 2020 sa vrátil do koncernu Volkswagen a to na pozíciu šéfa dizajnu vozidiel Volkswagen.