Bratislava 3. mája (TASR) - Česká speváčka Elizabeth Kopecká prichádza s novým singlom Proti i pro, temperamentnou popovou skladbou o láske, ktorá je príliš silná na to, aby sa dala ovládnuť, a príliš krásna na to, aby sa dala opustiť. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Pieseň vznikla v medzinárodnom tandeme – hudbu zložila speváčka spolu s Markom Prendergastom, gitaristom slávnej írskej kapely Kodaline. Český text vznikal v spolupráci s textárkou Šárkou Krejčí, s ktorou Kopecká dlhodobo tvorí citlivé a osobne prežité texty, tentoraz však s drzým nádychom a priamočiarou vášňou. Produkciu má na svedomí osvedčený tím Production Lovers, ktorý ju sprevádza aktuálnou tvorbou a pomáha jej budovať zrelý a sebavedomý súčasný popový zvuk.







Proti i pro je piesňou o príťažlivosti, ktorá nepozná pravidlá. O vzťahu, ktorý je zároveň požehnaním i skúškou. O tej chvíli, keď rozum hovorí nie, ale telo, srdce i spomienky kričia ešte. Je to príbeh plný vášne, nepokoja a vnútorného boja a napriek tomu v ňom pulzuje nespútaná radosť zo života.



Vydanie skladby sprevádza videoklip, ktorý si pýta pozornosť od prvého záberu. Hravý, štýlový, vizuálne vypracovaný, ale i provokatívny a sexy. Klip režírovaný Tomášom Thurzom, rešpektovaným režisérom a módnym fotografom, je natočený s citom pre detail a otvára nový vizuálny svet. Kopecká tu nie je len speváčkou, ale i femme fatale.



Nová éra Elizabeth Kopeckej nie je len o hudbe. Je o postoji, vyjadrení a vnútornej sile. O žene, ktorá sa nebojí byť zraniteľná i odvážna zároveň. Proti i pro je dôkazom toho, že český pop má v sebe šťavu, šmrnc i svetovosť - keď ho robia tí správni ľudia s otvoreným srdcom.