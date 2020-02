Elton John odložil koncerty. Záver turné bude na Novom Zélande

Wellington 18. februára (TASR) - Anglický spevák a skladateľ Elton John, preslávený hitmi ako I'm Still Standing, musel pre chorobu odložiť svoje zvyšné koncerty na Novom Zélande.



Obe vystúpenia naplánované na tento týždeň sú presunuté na január 2021, informovali v utorok miestne médiá. Odvolávali sa na najnovšie oznámenie promotéra 72-ročného speváka, na spoločnosť Chugg Entertainment.



Presunuté koncerty boli v utorok uvedené už aj na webovej stránke Eltona Johna, napísala tlačová agentúra DPA.



Posledný koncert popovej legendy v rámci súčasného rozlúčkového turné sa teda nebude konať 17. decembra v Londýne, ako bolo pôvodne plánované, ale práve na Novom Zélande približne o mesiac neskôr.



Svetoznámy spevák a klavirista musel skrátiť nedeľný koncert v Aucklande, pretože mu zlyhal hlas. Chrapľavým hlasom a s ľútosťou publiku povedal, že už nemôže ďalej spievať, pretože má atypický zápal pľúc. Následne mu zriadenci pomohli zísť z pódia.



Krátko nato na Instagrame muzikant napísal, že mu už predtým diagnostikovali mierny zápal pľúc.



Len približne pred týždňom Johnovi udelili v Hollywoode na Oscaroch cenu za najlepšiu pôvodnú pieseň - skladba má názov "(I'm Gonna) Love Me Again" a je z jeho životopisného hudobného filmu Rocketman z roku 2019.



John je na turné od septembra 2018. Celkovo má naplánovaných vyše 300 koncertov.