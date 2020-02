Elton John pre chorobu prišiel o hlas, v turné však pokračuje

Wellington 17. februára (TASR) - Anglický spevák a skladateľ Elton John skrátil v nedeľu svoj koncert v novozélandskom Aucklande. Podnietila ho k tomu choroba, pre ktorú prišiel o hlas. Už v pondelok však promotéri jeho aktuálneho turné avizovali, že v ďalších koncertoch na Novom Zélande i Austrálii bude pokračovať.



Videozáznamy fanúšikov z nedeľného koncertu zachytávajú 72-ročného Eltona Johna, ako chrapľavým hlasom a s ľútosťou publiku hovorí, že už nemôže ďalej spievať, pretože má atypický zápal pľúc. Následne mu zriadenci pomohli zísť z pódia.



Promotér jeho koncertného turné, spoločnosť Chugg Entertainment, následne oznámila, že spevák oddychuje a lekári sú presvedčení, že sa z ľahkého zápalu pľúc rýchlo dostane. Jedinou zmenou v spevákovom rozvrhu je nateraz najbližší koncert v Aucklande, ktorý v súlade s odporúčaniami lekárov presunuli z utorka na stredu.



Predčasne ukončený nedeľný koncert v Aucklande je súčasťou Eltonovho turné Farewell Yellow Brick Road. Spevák má v samotnom Aucklande odohrať ešte dva koncerty — v stredu a vo štvrtok —, následne ho čaká sedem vystúpení v Austrálii, odkiaľ sa potom presunie so USA a Kanady. Účastníkom nedeľného skráteného koncertu sa poďakoval a zároveň ospravedlnil na Instagrame.



"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorý dnes večer prišli na koncert v Aucklande. Už skôr mi diagnostikovali atypický zápal pľúc, avšak bol som odhodlaný poskytnúť vám najlepšiu možnú šou," napísal krátko po zrušení koncertu. "Spieval a hral som z celého srdca, až kým už môj hlas viac spievať nedokázal. Som hlboko sklamaný, smutný a je mi to ľúto. Dal som do toho všetko," dodal.