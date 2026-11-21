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Elvíra je vytrvalá
Ženské meno Elvíra má španielsky pôvod a v preklade znamená "vznešená", "kňažná".
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Ženské meno Elvíra má španielsky pôvod a v preklade znamená "vznešená", "kňažná". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame na Slovensku málokedy. Elvíry oslavujú meniny 21. novembra. Sú to trpezlivé dámy, ktoré sa k cieľom dopracujú s pozoruhodnou vytrvalosťou.
Ako študentky sú svedomité, presné a vnímavé. Vynikajú všade, kde je potrebné rozhodnúť sa, rýchlo sa zorientovať a systematicky pracovať. Môžu byť z nich napríklad dobré obchodníčky, účtovníčky alebo sekretárky.
Elvíry o svojom citovom živote takmer nehovoria. Dá sa povedať, že táto téma im nie je práve príjemná. Majú málo priateľov, ale spoľahlivých a najmä vplyvných. Keďže sú z času na čas úzkostlivé a prirýchlo jedia, mali by si dávať pozor na žalúdok, zo stravy vylúčiť ťažké jedlá a konzumovať viac zeleniny aj ovocia.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú hnedozelená a modrá. Ochranné rastliny čakanka, saturejka, ochranné kamene jaspis a zafír.
Ako študentky sú svedomité, presné a vnímavé. Vynikajú všade, kde je potrebné rozhodnúť sa, rýchlo sa zorientovať a systematicky pracovať. Môžu byť z nich napríklad dobré obchodníčky, účtovníčky alebo sekretárky.
Elvíry o svojom citovom živote takmer nehovoria. Dá sa povedať, že táto téma im nie je práve príjemná. Majú málo priateľov, ale spoľahlivých a najmä vplyvných. Keďže sú z času na čas úzkostlivé a prirýchlo jedia, mali by si dávať pozor na žalúdok, zo stravy vylúčiť ťažké jedlá a konzumovať viac zeleniny aj ovocia.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú hnedozelená a modrá. Ochranné rastliny čakanka, saturejka, ochranné kamene jaspis a zafír.