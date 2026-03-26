Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
Emanuel je svojhlavý

Šťastné farby Emanuelov sú biela a žltá.

Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Mužské meno Emanuel je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Boh je s nami". Nositeľov tohto skôr ojedinelého mena oslovujeme aj Eman, Emo, Emko.

Emanuelovia, ktorí oslavujú meniny 26. marca, patria k svojhlavému typu ľudí. Majú pevnú vôľu, čo je vryté i do ich tváre. Potrebujú lásku a pociťujú potrebu dobre sa začleniť do rodiny. Nežije sa s nimi ľahko, ale ľuďom, ktorí sú im blízki, prinášajú istotu.

Bývajú veľmi vitálni. Mávajú sklon preceňovať svoje sily, niekedy jedávajú nepravidelne.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Emanuelov sú biela a žltá. Ochranné rastliny nechtík a ligurček, ochranné kamene smaragd a zafír.
