Emil je introvert aj umelec nadchýnajúci sa hlbokými ľudskými túžbami

Bratislava 31. januára (TASR) - Mužské meno Emil má latinský pôvod a v preklade znamená horlivý, pracovitý. Nositeľov tohto mena oslovujeme Emouš, Emko, Emilko.



Emilovia, oslavujúci meniny 31. januára, sú introverti, ktorí zavše unikajú zraňujúcej skutočnosti tak, že sa zahrabú do piesčin svojho podvedomia. Títo muži majú totiž živú fantáziu, ktorá ich odtŕha od skutočnosti. Sú skôr nesmelí a potrebujú lásku a posmeľovanie, aby našli sebadôveru.



Emilovia nie sú zvlášť nadšení štúdiom, vlastne študujú len pre seba. Dušou sú to umelci a nadchýnajú sa všetkými hlbokými ľudskými túžbami. Sú to vynikajúci herci, režiséri, konferencieri, rozhlasoví hlásatelia. Nájdeme však medzi nimi aj osamelých cestovateľov, námorníkov, ktorí odmietajú žiť v civilizovanom svete.



Oslávenci očakávajú zavše nemožné, a tak im skutočnosť uniká. Majú kolísavú vôľu, ktorú treba za každú cenu cvičiť, ale stabilnejšiu mravnosť. Emilkovia sú deti, ktoré treba dobre sformovať a dodať im duševnú rovnováhu.