Emil je introvert
Emilovia, ktorí oslavujú meniny 31. januára, sú introverti. Miestami unikajú zraňujúcej skutočnosti do svojho podvedomia. Majú výraznú fantáziu. Nie sú obzvlášť nadšení štúdiom.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Mužské meno Emil má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivý", "pracovitý". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Emil, Emilko.
Emilovia, ktorí oslavujú meniny 31. januára, sú introverti. Miestami unikajú zraňujúcej skutočnosti do svojho podvedomia. Majú výraznú fantáziu. Nie sú obzvlášť nadšení štúdiom. V dospelosti sa realizujú prevažne ako herci alebo manažéri.
Od života očakávajú niekedy nemožné a majú kolísavú vôľu. Emilkovia sú večné deti, ktoré treba sformovať a dodať im potrebnú rovnováhu aj sebadôveru. Vedia vyvinúť úsilie, ale sa aj tváriť ako mŕtvi, ako orgován, ich rastlinný totem, keď očakáva jar. Pokiaľ ide o ich zdravie, majú citlivejší žalúdok.
Emilov ovplyvňujú planéty Mars a Pluto. Ich šťastné farby sú modrá a ružová. Ochranné rastliny bazalka a puškvorec, ochranné kamene rubín a diamant.
