Emília má rýchle reakcie

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Ženské meno Emília má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivá, usilovná". Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Milka, Miluška, Emilka.
Emílie, ktoré oslavujú meniny 24. novembra, sú rýchlo reagujúce a zvedavé bytosti. Majú neuveriteľnú pamäť a značnú sumu vedomostí. Chcú mať všetko a najradšej hneď. Ich štúdium je mierne chaotické, Emílie sa s profesormi neraz škriepia, či dostávajú do nedorozumení. Ženy s týmto menom svoje ambície realizujú najmä v umeleckej oblasti. Emílie sú svojhlavé a priatelia sa len s tými, ktorí sa im páčia, iných viac-menej ignorujú.
Tieto ženy majú často oslabené zdravie. Potrebujú dostatok odpočinku, prospieva im plávanie.
Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Ich šťastné farby sú modrá a ružová. Ochranné rastliny bazalka a puškvorec, ochranné kamene rubín a diamant.
