Emma Drobná predstavuje klip k piesni Demons

Bratislava 12. decembra (TASR) – Speváčka Emma Drobná uzatvára rok 2019 s novým klipom k aktuálnemu singlu Demons. S novinkou prichádza po hitoch Smile, Words a Try. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Autormi skladby Demons na text speváčky sú Peter Graus a Tomáš Zubák. Video v tanečnej atmosfére sa natáčalo v budove starej vodárne v bratislavskej Vrakuni v réžii Bohumila „Boya“ Dohnala. „Je to veľmi pekný a veľký priestor, ktorý nám poskytol veľa vizuálnych možností,“ pochvaľuje si výber miesta Emma.



S nápadom poňať klip tanečne prišiel Dohnal. „Najskôr si nebol istý, o aký tanec by malo ísť, ale potom sme oslovili choreografa a tanečníka Lacka Cmoreja, či by nebol ochotný v klipe účinkovať a choreografiu nakoniec vymyslel on,“ dodáva Emma.







Spoločne s Cmorejom si Emma nacvičila dynamickú párovú choreografiu, prostredníctvom ktorej "rozprávajú" príbeh skladby. „Snažili sme sa, teda hlavne Lacko, do tanca vložiť lásku aj hádku. Trochu ukázať tých démonov,“ hovorí speváčka.



Choreografia nevyzerala jednoducho, ale Emma prezradila, že sa im ju podarilo nacvičiť v podstate za jeden deň. Špeciálne tanečné scény si vyžiadali jeden deň navyše na prípravu natáčania. „Bolo super, že sme to stihli, neviem si predstaviť, že by sme tam strávili viac času. Bol to krásny, ale veľmi chladný priestor,“ doplnila Emma.