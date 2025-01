Emma Drobná prichádza s novým singlom Vo vlnách

Bratislava 17. januára (TASR) - Speváčka Emma Drobná, ktorá si pred desiatimi rokmi získala srdcia fanúšikov v speváckej súťaži Česko Slovenská SuperStar, opäť dokazuje svoje kvality a trvácnosť na hudobnej scéne. Jej nový singel Vo vlnách prináša pozitívny vibe, emóciu a ľahkosť, ktoré sú ideálne pre vstup do nového roka 2025 a privítanie novej hudobnej éry speváčky. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Skladba vznikla počas štúdiovej session v bratislavských nahrávacích štúdiách Creative Music House, kde Emma spolupracovala s českým songwriterom Jendom Vávrom a producentom Ronym Janečkom.



"Samotný nápad vznikol veľmi organicky a v podstate sme ju mali hotovú v priebehu jedného dňa. Následne sme už len riešili zvuk samotných nástrojov, ktoré pridávajú do skladby krásne momenty," opisuje zrod nového songu Emma.



Aby pieseň získala ešte emotívnejší rozmer, bola oživená živými bicími nástrojmi Romana Víchu a sláčikovým kvartetom, ktoré dodávajú piesni hĺbku a jedinečnú atmosféru.



Videoklip k skladbe sa natáčal na magickom ostrove Lanzarote na Kanárskych ostrovoch. O vizuál sa postaral renomovaný fotograf Jakub Gulyás, ktorý s Emmou spolupracoval aj pri vizuáli pre kampaň Equal, uverejnenú na veľkoplošnej obrazovke na Time Square v New Yorku. Atmosféra klipu dokonale vystihuje pozitívne emócie skladby a prenáša divákov do sveta pokoja a harmónie.



Zatiaľ v poradí tretí autorský album naznačuje ďalšiu kapitolu v Emminej hudobnej kariére. Bude obsahovať viac skladieb v slovenčine, čo je krok k ešte väčšej autenticite a blízkosti k jej fanúšikom. Album, plánovaný na vydanie v marci 2025, prinesie nové piesne plné emócií, hlbokých textov a jedinečnej hudobnej produkcie.











Vo vlnách klip: