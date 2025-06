Emma Drobná vydáva nový, v poradí tretí autorský album Emminencia

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenská speváčka Emma Drobná prichádza s dlho očakávaným albumom s názvom Emminencia, ktorý oficiálne vychádza pod hlavičkou vydavateľstva Warner Music. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album predstavuje pre Emmu dôležitý umelecký míľnik. Po dvoch rokoch tvorby a skladania sa predstavuje s novou kolekciou piesní, ktoré reflektujú jej osobný aj hudobný vývoj.



„Emminencia nie je len slovná hračka, ale aj vyjadrenie istého nadhľadu a sebadôvery. Po prvýkrát som sa pustila do tvorby v slovenčine a pocitovo je to môj najviac otvorený album, ktorý reflektuje moje ups and downs v osobnom živote,“ hovorí Emma. Na rozdiel od predchádzajúcich albumov, ktoré kombinovali angličtinu a elektronický pop, Emminencia prináša viac slovenčiny, živších aranžmánov a otvorenejších textov.



„Chcela som, aby bol tento album osobný, ľudskejší. Zároveň som si dovolila aj viac riskovať - v hudbe, produkcii aj vizuáli,“ dodáva speváčka.



Album obsahuje 11 skladieb vrátane už vydaných singlov Vo vlnách, Hawaii (nominovaná na cenu SOZA 2023) a aktuálny singel High. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na niekoľko prekvapivých producentsko-autorských spoluprác: Jenda Vávra, Rony Janeček, Adrián Líška, ale aj Milan Andre Baronell, Martin Majlo Štefánik, ale aj Muchovo kvarteto.



„Často sa snažíme hľadať chybu v sebe, ale pravda je, že problém je neraz hlboko zakorenený v niekom inom - v tom, kto tú bolesť spôsobuje. Chcela by som, aby si v týchto textoch každý našiel to svoje. Aby si ich vedel prečítať tak, ako práve potrebuje. Myslím si, že čoraz viac cítime, ako na nás vplývajú iní - pozitívne aj negatívne. A najmä my, ktorí sme citliví a empatickí, si musíme dávať pozor, komu dávame prístup do našej blízkosti. Je dôležité o tom hovoriť. Uvedomiť si, čo nás ťahá dolu, a naučiť sa od toho odchádzať. Lebo ak sa nechránime, môže nás to zbytočne brzdiť v našom živote. A každý z nás si zaslúži dýchať slobodne,” hovorí o albume Emma.



Album Emminencia je od 13. júna dostupný na všetkých streamovacích platformách, fyzicky vychádza v limitovanej edícii na CD.