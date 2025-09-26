< sekcia Magazín
Emotívny návrat H. Zagorovej v duete Anděl strážný so Š. Margitom
Vychádza album Štefana Margitu s názvom Andělé strážní, ktorý spája jeho hlas s výnimočnými ženami českej hudobnej a hereckej scény.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - V piatok vychádza album Štefana Margitu s názvom Andělé strážní, ktorý spája jeho hlas s výnimočnými ženami českej hudobnej a hereckej scény. Medzi nimi žiari jedna obzvlášť výnimočná - Hana Zagorová. Hoci už nie je medzi živými, jej hlas sa vracia v titulnej piesni albumu, v duete, ktorý vznikol z pôvodnej nahrávky piesne Radůzy Anděl strážný. Skladba, ktorá pôvodne vyšla na Zagorovej albume Já nemám strach v roku 2018, sa dočkala nového aranžmánu. Margita sa k nej vrátil s úctou a emóciami, aby ju premenil v ústredný bod nového projektu. Výsledkom je duet, ktorý zverejnili na YouTube ako predzvesť vydania albumu. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
„Rozhodli sme sa vytvoriť titulný duet z pôvodnej Hankinej nahrávky Anděl strážný v novom aranžmáne a so mnou. Do štúdia som šiel pripravený, odhodlaný nadviazať na jej hlas čo najcitlivejšie. Ale emócie vás v sekunde zaskočia. Prvá veta, ktorá zaznela - Haló Hano, řekla jste, abych zavolal - a ja som bol v ten moment K.O., v štúdiu mi ponúkli pauzu, ale chcel som pokračovať, pretože som vedel, že jedine v tej prvotnej vlne emócií to bude ozajstné. Keď som si zmixovaný duet prvýkrát v pokoji pustil doma, musel som ho v polovici vypnúť - bolo to pre mňa až príliš silné. Ale zároveň som nesmierne vďačný, že sme to urobili. Radůza tú pieseň napísala naozaj krásne a bolo veľmi fajn, že nám umožnila s ňou ďalej pracovať,“ uviedol pre médiá Margita.
Na albume Andělé strážní sa okrem Zagorovej objavujú Lucie Bílá, Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Ivana Chýlková, Olga Lounová, Marta Jandová, Barbora Hrzánová či Kateřina Kněžíková. S Margitom vytvorili pestrú kolekciu piesní - nových i tých, ktoré už oslovili srdcia poslucháčov.
Na vydanie albumu nadviaže koncert Štefan Margita & Andělé strážní 70, ktorý pripravujú v produkcii Moniky Trávníčkovej na 15. mája 2026 v pražskej O2 aréne, kde v réžii Filipa Renča vystúpi s Margitom väčšina umelkýň z albumu v sprievode PKF Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jana Kučeru. V rámci koncertu sa pripravuje i špeciálne prekvapenie, ktoré poteší fanúšikov Zagorovej.
