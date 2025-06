Epické duo nových príchutí

Bratislava 25. júna (OTS) - Po minuloročnom globálnom redizajne značky Pepsi, ktorý priniesol modernú vizuálnu identitu inšpirovanú ikonickým vzhľadom 80. rokov a zároveň premenoval Pepsi Max na Pepsi Zero Sugar, prichádza značka s ďalšou novinkou. V rámci svojho portfólia nápojov bez cukru uvádza na trh dve nové príchute – Pepsi Zero Sugar Lemon a Pepsi Zero Sugar Cherry. Tento krok reflektuje rastúci dopyt po produktoch bez cukru v segmente kolových nápojov a zároveň reaguje na spotrebiteľské preferencie, v ktorých citrón a čerešňa dlhodobo patria medzi najobľúbenejšie ovocné chute.



Pod sloganom „Epic Duo, Epic Choice“ ponúka Pepsi osviežujúce chuťové kombinácie, ktoré rozširujú možnosti výberu pre všetkých, ktorí preferujú varianty bez cukru, no nechcú robiť kompromisy v chuti. „Pepsi je tu, aby vás povzbudila vybrať si to, čo vám prináša radosť. To je aj hlavné posolstvo aktuálnej kampane. Naše nové príchute - Pepsi Zero Sugar Lemon a Pepsi Zero Sugar Cherry - prinášajú to najlepšie z Pepsi s osviežujúcimi ovocnými tónmi, ktoré spotrebitelia milujú,“ hovorí Henrieta Galbavá, Brand Manager, Pepsi.



Marketingová kampaň: TAK JEDNODUCHÉ, AKO TO LEN IDE



Uvedenie nových variantov s príchuťou pod Pepsi Zero Sugar bude podporené rozsiahlou marketingovou kampaňou. „V kampani staviame na jednom kľúčovom prvku - jednoduchosti. Nepotrebujeme okázalé, akčné príbehy ani dramatické zábery. Žiadne výbuchy, žiadny humbuk. Je to jednoducho citrón a Pepsi. Jednoduchá, ale epická kombinácia,“ vysvetľuje manažérka značky Henrieta Galbavá. Kampaň nadväzuje na redizajn Pepsi, ktorého cieľom je osloviť novú generáciu spotrebiteľov a posilniť pozíciu značky na celom svete. Sila tejto kampane spočíva v jej jednoduchosti. Menej je viac, a práve to ju robí výnimočnou. Posolstvo cieli na generáciu Z, ako aj ďalších spotrebiteľov, ktorí hľadajú značky so skutočnou hodnotou: autentickosť namiesto pozlátka, skutočná chuť namiesto veľkých rečí. Je to odvážna, nefalšovaná voľba - presne ako oni.



Kampaň zahŕňa televíznu reklamu prispôsobenú pre región, online propagáciu prostredníctvom sociálnych médií a digitálnej reklamy, OOH reklamu, ako sú billboardy a citylighty, PR podporu prostredníctvom spolupráce s médiami a aktivácie v obchodoch. Cieľom kampane je, aby sa Pepsi Zero stala jasnou prvou voľbou pre tých, ktorí uprednostňujú kolu bez cukru.