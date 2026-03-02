< sekcia Magazín
Erikovia sa vedia prispôsobiť prostrediu
Eriky sú dosť uzavreté, žijú vo svojom malom svete. Možno ich ľahko ovplyvniť.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Ženské meno Erika je odvodené z mužského mena Erik. Meniny oslavujú spolu v ten istý deň - 2. februára.
Eriky sú dievčatá a dámy, ktoré hľadajú zabudnutie v eufórii bezstarostného života. Sú dosť uzavreté, žijú vo svojom malom svete. Možno ich ľahko ovplyvniť.
Na Erikách je pozoruhodné, že majú mimoriadnu predvídavosť. Bytostne túžia po veľkej láske, lebo im dáva pocit bezpečia. Nie je ľahké ich milovať, pretože sa skrývajú za falošný cynizmus.
Obľúbené farby Eriky sú čierna a zelená. Ochranné rastliny medovka a baza, kamene ametyst a jaspis.
Majú ho aj rastliny - vresovce, napríklad vresovec popolavý (ERICA cinerea), vresovec švrorradový (ERICA tetralix), vresovec blúdivý (ERICA vagans).
Mužské meno Erik má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "ctihodný vládca". Na Slovensku je menej zaužívané, rovnako aj ženská podoba tohto mena.
Ak by sme mali nositeľa krstného mena Erik prirovnať k niektorému zvieraciemu totemu, vybrali by sme leoparda. Erik sa rovnako ako leopard dá strhnúť a vie sa aj dobre zorientovať.
Muži s týmto menom sa vedia prispôsobiť prostrediu a dostanú sa takmer z každého problému. Ich sebavedomie je výrazné. Ak si vezmú do hlavy, že niečo dokážu, tak to určite dokážu. Sú tiež manuálne zruční a komunikatívni. Po štúdiách môžu byť napríklad úspešnými obchodnými zástupcami. Sú odolní voči únave, zavše trpia bolesťami hlavy.
Ich obľúbené farby sú hnedá a čierna. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, kamene zafír a opál.
