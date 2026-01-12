< sekcia Magazín
Ernestovia sa radi vzdelávajú
Ernestovia, ktorí oslavujú meniny 12. januára, majú pokojnú, takmer flegmatickú povahu.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Mužské meno Ernest má nemecký pôvod a v preklade znamená čestný, rozhodný, horlivý. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Erny, Ernestko.
Ernestovia, ktorí oslavujú meniny 12. januára, majú pokojnú, takmer flegmatickú povahu. Sú výkonní v práci a veľmi prívetiví. Desia sa ľudí, ktorí sa robia dôležitými a neprimerane reagujú.
Ernestovia sa radi vzdelávajú a robia dve veci naraz. Priťahujú ich slobodné povolania. Majú výraznú obrazotvornosť a umelecké sklony. Ernestovia vytvárajú dojem, že si chcú zachovať odstup. Chodia dokonale oblečení, od detstva si potrpia na vkusné ošatenie. Ich drobné problémy so zdravím sú zapríčinené väčšinou nesprávnym spôsobom života. Nemali by si preťažovať nohy.
Obľúbená farba Ernestov je modrá a biela, ochranný kameň akvamarín.
Ernestovia, ktorí oslavujú meniny 12. januára, majú pokojnú, takmer flegmatickú povahu. Sú výkonní v práci a veľmi prívetiví. Desia sa ľudí, ktorí sa robia dôležitými a neprimerane reagujú.
Ernestovia sa radi vzdelávajú a robia dve veci naraz. Priťahujú ich slobodné povolania. Majú výraznú obrazotvornosť a umelecké sklony. Ernestovia vytvárajú dojem, že si chcú zachovať odstup. Chodia dokonale oblečení, od detstva si potrpia na vkusné ošatenie. Ich drobné problémy so zdravím sú zapríčinené väčšinou nesprávnym spôsobom života. Nemali by si preťažovať nohy.
Obľúbená farba Ernestov je modrá a biela, ochranný kameň akvamarín.