Eros Ramazzotti vydal prvý videoklip AMA z pripravovaného albumu

Bratislava 24. júna (OTS) - Taliansky spevák Eros Ramazzotti ponúkol svetu ochutnávku svojho pripravovaného albumu zverejnením videa AMA. Svoj najnovší hudobný počin slovenskému publiku naživo predstaví v Košiciach aj v Bratislave na jar 2023.Talianska pop-rocková hviezda, Eros Ramazzotti, len nedávno zverejnila dátumy celosvetového turné k novému albumu BATTITO INFINITO, ktorý sa na pultoch predajní objaví už v septembri tohto roku. Spolu so spustením predaja niekoľkomesačnej, rovnomennej koncertnej šnúry, ktorá vyvrcholí v Európe, zverejnil aj prvý videoklip k piesni AMA. Slováci si Ramazzottiho nové piesne vrátane horúcej novinky, ale aj jeho legendárne hity, majú možnosť vychutnať hneď v dvoch slovenských mestách a to v košickej Steel Aréne dňa 8.3.2023 a na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 15.4.2023.Charizmatický spevák, hneď prvým vydaným singlom z pripravovanej novej štúdiovky BATTITO INFINITO, vystrelil poriadne vysoko! Novinka AMA, v preklade milovať, sa okamžite dostala priamo do Top 100, v rebríčkoch hranosti European Radio Airplay, s obrovským úspechom v 24 krajinách po celom svete.PHOTO PRESS USE PHVideoklip AMA je celý založený na nápade samotného Erosa Ramazzottiho a je venovaný Michelle Hunziker a spevákovej dcére Aurore, ktorá vzišla z ich spojenia a lásky. AMA vyjadruje nádej, volanie vidieť svet novými očami v zložitom čase a vo veku, v ktorom je príliš veľa nenávisti a horkosti. AMA [MILUJTE] svojho blížneho, AMA [MILUJETE] seba, AMA [MILUJTE] tých okolo vás a tých, ktorí obohatili váš život, s ktorými láska nikdy nekončí, ale nadobudne novú podobu – inú, no rovnako významnú – je text, ktorým Ramazzotti šíri posolstvo celosvetovej lásky, bez obmedzení, hraníc a bariér.Revolučné hudobné video v réžii Alexa Tacchiho bolo natočené v jednom z najväčších európskych štúdií – CR49, ktoré sa nachádza v spevákovej rodnej zemi – Taliansku. Unikátny vizuál v klipe Ramazottiho produkčný tím dosiahol použitím špičkovej technológie schopnej produkovať skutočnú mágiu, hodnej tých najlepších kinematografických produkcií. Využitím LED obrazoviek a softvéru na 3D animáciu vytvorili virtuálne kulisy premosťujúce komunikáciu medzi kamerami a scénou, čím vznikli mimoriadne realistické perspektívy.Zverejnením videa k piesni AMA, spustil Eros Ramazzotti predpredaj očakávaného albumu, ale aj predaj vstupeniek celosvetového turné, na ktorom ho naživo odprezentuje. Vstupenky na slovenské koncerty EROSA RAMAZZOTTIHO v Košiciach i v Bratislave sú tak už konečne v predaji na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Eros Ramazzotti je nesporne jeden z najúspešnejších svetových umelcov. Jeho piesne významne mapujú históriu talianskej hudby a sú počúvané fanúšikmi naprieč celou zemeguľou. Rodák z Ríma predal 70 miliónov nahrávok, na konto si pripísal vyše 2 bilióny vypočutí na online platformách a takmer 2 bilióny vzhliadnutí na YouTube kanáli.Po 14 štúdiových albumoch, vypredaných európskych koncertných sálach a svetových turné, nespočetných oceneniach a uznaniach, teraz oslavuje 35 rokov svojej kariéry s “BATTITO INFINITO ”, celosvetovým turné k novému albumu, ktoré uzrie svetlo sveta 16. septembra 2022.Posledný album "Vita Ce N’è" vydal umelec v roku 2018 a bol predstavený kolosálnym turné 90-tich vystúpení, v 32 krajinách po celom svete. "Vita Ce N'è World Tour” odštartovalo v Olympiahalle v Mníchove. Veľkolepú šou malo možnosť zažiť i slovenské publikum. Z koncertu, ktorý sa uskutočnil 5.10.2019, si fanúšikovia talianskej hudby odniesli nielen skvelý hudobný, ale aj vizuálny zážitok. Album "Vita Ce N’è" zachytáva začiatky projektu vydávania na vinyle a digitálneho formátu nahrávok, ktoré charakterizujú jeho umeleckú cestu počas rôznych štádií a znovu objavuje nadčasovú ponuku hitov ako: "Dove C'è Musica", "Nuovi Eroi", "Tutte Storie", "ER9S", "Stilelibero", "In Ogni Senso", "In Certi Momenti".